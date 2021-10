Kubota unterstützt Flutopfer

Mit einer Spende von 200.000 Euro unterstützt die Kubota Baumaschinen GmbH die Flutopfer in den rheinland-pfälzischen Hochwassergebieten.

Schnelle und unbürokratische Hilfen sind das, was die von Hochwasser betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz aktuell benötigen. Aus diesem Grund hat die Kubota Baumaschinen GmbH 200.000 Euro an das zentrale Spendenkonto der Landeskasse Rheinland-Pfalz gespendet.

Nachbarschaftshilfe

Mikio Taguchi, Managing Director der Kubota Baumaschinen GmbH & Executive Vice President Business Unit CE Europe, ist überzeugt, dass Nachbarschaftshilfe wichtig ist: „Als ein Nachbar müssen wir helfen. Die Bilder im Fernsehen und auch vor Ort haben mich sehr bewegt, da ich solche Naturkatastrophen aus meinem Heimatland Japan kenne. Zivile Soforthilfen sind dabei besonders wichtig. Zunächst haben wir dann über Sachspenden nachgedacht, uns aber für eine gezielt einzusetzende Geldspende entschieden.“

Die Spende kommt den Betroffenen zugute, die derzeit in der gesamten Region im Westen Deutschlands mit Aufräum- und Wiederaufbaumaßnahmen beschäftigt sind.

Text und Fotos: KUBOTA (Deutschland) GmbH