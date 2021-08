Team Scholly´s Kirchlinteln unterstützt den Ride 4 Help – es wird ordentlich für den Guten Zweck in die Pedale getreten.



Eine Tradition setzt sich fort …

Auch in 2021 unterstützt Team Scholly´s Kirchlinteln den Ride 4 Help mit einer Spende in Höhe von 500,- Euro. „Wir sehen die Spende als Anerkennung für das unglaubliche Engagement dieser Radsportbegeisterten Truppe und zur finanziellen Unterstützung von dem Verein Hunde für Handicaps e.V.“ berichtet Lüder Eckhoff, Geschäftsführer der Scholly´s Motorrad GmbH in Kirchlinteln.



Über den RIDE 4 HELP:

Seit 2005 treten eine Gruppe von Radsportbegeisterten auf den Spuren der Tour de France und des ‚Giro d’Italia‘ in die Pedale, um Geld für den guten Zweck zu sammeln.

Die nächste Tour geht vom 23. August bis zum 27. August 2021.

Jeder, ob Privatperson oder Unternehmen, kann durch eine Spende als Anerkennung für dieses unglaubliche sportliche Engagement helfen.

RIDE FOR HELP ASSOCIATION E.V. unterstützt Wohltätigkeitsorganisationen, die Assistenzhunde, wie Blindenführhunde oder Behinderten-Begleithunde, ausbilden. Außerdem unterstützt der Verein ebenfalls Wohltätigkeitsorganisationen, die sich im besonderen Maße für Kinder einsetzen, wie z.B. das SOS Kinderdorf.

Die Spenden gehen unter anderem an den Berliner Verein Hunde für Handicaps e.V..

Über Hunde für Handicaps e.V.:

Hunde für Handicaps ist ein gemeinnütziger Verein, der seit 1991 Hunde zu Assistenzhunden ausbildet und Menschen mit Körperbehinderung oder chronischer Krankheit gemeinsam mit ihren Hunden trainiert und auf die Assistenzhundteamprüfung vorbereitet.

Trainiert werden die Hunde gemäß dem Bedarf des zukünftigen Halters. Spendenziel 2021: Jasmin und Ihr Assistenzhund Snickers.

Jasmin ist 33 Jahre alt und lebt in Berlin:

„Snickers“ wird mich im Alltag unterstützen, sei es durch das Aufheben von Gegenständen, das Ausräumen der Wäsche aus der Waschmaschine, das Betätigen von Licht- und Aufzugschaltern oder das Öffnen und Schließen von Türen. Aber auch das Ausziehen von Schuhen und Kleidung, sowie das Bringen des Telefons im Notfall und das Tragen des Einkaufs in Packtaschen wird ein Teil seiner Ausbildung sein.



Über Team Scholly´s Kirchlinteln:

Die Idee und Geschichte zu diesem starken Unternehmen beginnt 1983 in Kirchlinteln. „Scholly´s Secondhandshop“ eröffnet in Kirchlinteln seine Türen und wird zu einem echten Geheimtipp unter den Motorradfahrern. 1994 eröffnen Lüder Eckhoff und Ulrich Bischoff gemeinsam Scholly´s in Kirchlinteln. Ein Neubau entsteht in der Bahnhofstraße 6 in Kirchlinteln. Das ist der Startschuss für eine tolle Zusammenarbeit und für eine echte Erfolgsgeschichte in der Motorradbranche.

Neben Motorräder, Roller, ATV´s und SSV´s der Marke Yamaha ist Scholly´s Motorrad GmbH unter anderem auch erfolgreicher Can-Am Vertragshändler und bietet hier die große Auswahl an Can-Am Offroad und Can-Am Onroad Fahrzeuge an.

Egal ob „Spaß“ oder „fleißiger Helfer“ im Gelände, erlebnisreiche Touren auf der Landstraße oder einfach „cruisen“ in der Stadt. Hier finden Sie das perfekte Fahrzeug für Ihre Bedürfnisse.

Mehr Informationen finden Sie auf folgenden Websiten:

Ride 4 Help:

https://ride4help.de/

Hunde für Handicaps e.V.:

https://www.hundefuerhandicaps.de/

Scholly´s Motorrad GmbH Kirchlinteln

https://scholly.de/kirchlinteln