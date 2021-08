Ein Augenschmaus

Schaut Euch die Frühjahrskollektion 2021 von ICON an. Bei so vielen neuen Designs müsstet ihr schon blind sein, um nicht das Richtige für euch zu finden. Der Airform Helm, den Importeur Parts Europe hier vorstellt, ist der Inbegriff von bewährtem Design, bequemer Passform und erstklassiger Qualität. Dieser Helm ist jetzt in fünf neuen Grafiken erhältlich, die sofort ins Auge stechen und wieder einmal zeigen, wie einzigartig ICON ist. Der Fokus der aktuellen Frühjahrskollektion 2021 der ICON Helme liegt auf dem Thema “Augen”.

Teilweise mit witzigen, aber stets aufregenden Designs versehen, entsprechen die Kopfschützer natürlich auch den aktuellsten und anspruchsvollsten Sicherheitsmerkmalen. Ihr könnt euch alle fantastischen Helmdesigns und Farbvarianten, die auf Wunsch über aufregende Effekte verfügen, im neuen ICON SPRING 2021 Katalog auf der Webseite von Parts Europe ansehen. Schaut euch auf jeden Fall auch die neuen Spoiler, Visiere und Zubehörteile an.

Dank der Vielfalt der erhältlichen Farben könnt ihr Euren Helm sogar individualisieren! Werft dabei einen Blick auf alle anderen neuen Helme, Jacken/Westen, Handschuhe und mehr von ICON unter

https://partseurope.eu/pageflips/de/catalogs/icon/spring_2021