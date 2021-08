Dein Weg zum Traum-Trike

So individuell wie das Trike-Fahren selbst, sind die Anforderungen der Fahrerinnen und Fahrer. Der Hersteller Rewaco aus dem bergischen Lindlar konnte schon immer auf die Wünsche seiner Fans und Kunden reagieren.

Viele Austattungsdetails und Technik-Features sind bei den Trikes frei wähl- und konfigurierbar. Das geht jetzt auch online. Auf der Webseite www.rewaco.com/de/konfigurator kann sich jeder sein ganz spezielles Traum-Trike zusammenstellen. Der Rewaco Trike-Konfigurator ist mit allen Modellen und der neuen Ausstattung 2021 hinterlegt. Hier lassen sich von jedem Modell die verschiedensten Versionen ansehen und virtuell mit allem aus- oder aufrüsten, was das Herz begehrt. Von der Motorisierung über Farbe, Design, Felgen bis hin zum Lenker, lässt sich wirklich jedes Detail anpassen. Fertig? Dann ab mit dem Traum-Trike zum nächsten Rewaco-Händler, der basierend auf den Parametern des Konfigurators ein individuelles Angebot schickt. Damit man weiß, worauf man sich einlässt, ist gleichzeitig die Preisliste 2021 online abrufbar. Dein Traum-Trike wird Dir in einem virtuellen Showroom angezeigt. So hast Du schon mal einen Eindruck und kannst ihm weiter entgegenfiebern.

Macht Spaß, einfach mal ausprobieren.