All Terrain Tour 2021

Da ist maximaler Offroad-Fahrspaß vorprogrammiert. Der Fursten Forest ist mit 400 Hektar einer der größten Outdoor-Freizeitgelände Europas und beeindruckt mit seiner vielfältigen Landschaft – hier treffen ultimative Action und atemberaubendes Abenteuer wie nirgendwo sonst aufeinander.

Highlights

Probe-und Taxifahrten mit ATV & Side-by-Side Modellen durch das atemberaubende Gelände

Kostenfreier Eintritt in den Offroadpark für Yamaha All Terrain Tour Teilnehmer (bei Fahrten mit dem eigenen Quad wird ein reguläres Ticket vom Fursten Forest Offroadpark benötigt)

Geführte Touren & freies Fahren

Kinderquadstrecke im Gelände

Gastronomie geöffnet

Übernachtung in schönem Ambiente auf dem Campingplatz möglich

Du möchtest dabei sein?

Es gibt kein spezielles Yamaha All Terrain Tour Ticket, wir sind das ganze Wochenende vor Ort für dich da und freuen uns auf Tage voller Action & Abenteuer. Wenn du unsere Yamaha Fahrzeuge bei der All Terrain Tour ausprobieren möchtest, ist der Eintritt in den Offroadpark für dich kostenlos. Möchtest du auch mit deinem eigenen ATV fahren, ist ein reguläres Ticket für den Fursten Forest Offroadpark erforderlich.