Der Schuh für die Extrameile

Wenn wir mal nicht auf vier Rädern und damit speziell beschuht unterwegs sind, empfehlen wir einen Blick auf diese neuen Alltags- und Freizeitschuhe.

Der Spezialist für Funktionsschuhe und -bekleidung HAIX präsentiert seinen revolutionären Schuh CONNEXIS Go. Unter dem Motto „Lift your Limits“ ist dies der weltweit erste Freizeitschuh mit aktiver Faszienstimulation, der die Leistung steigert. Um die natürliche Funktionsweise der Füße zu unterstützen, ist der anatomisch geformte Leisten der schicken Schuhe im Gegensatz zu herkömmlichen Tretern nicht nach unten gebogen, sondern gerade. Dadurch hängt der Fußballen nicht durch und die Zehen haben mehr Platz, um dem Fuß Stabilität zu geben. Darüber hinaus stimuliert die CONNEXIS Technologie aktiv die Faszien im Fuß, um die Leistungsfähigkeit des Trägers zu steigern. Faszien sind ein faseriges Netz aus Bindegewebe, das Muskeln, Organe sowie Knochen umhüllt und großen Anteil an unseren Bewegungen hat.

Der CONNEXIS Go besteht aus atmungsaktivem Textil-Mikro- faser-Material. Innen sorgt eine wasserdichte Gore-Tex-Membran für trockene Füße. Die Schuhsohle ist durch ihre Profilkonstruktion und den verwendeten Spezialgummi extrem rutschfest. Eine Energy-Return-Zwischensohle nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab. Der praktische Schnellverschluss mit flexiblen Senkeln ermöglicht schnelles An- und Ausziehen und eine druckfreie Anpassung an den Fuß. Der CONNEXIS Go ist in verschiedenen Farbvarianten als Herren- und Damenmodell sowie als Low-Cut- und knöchelhohes Mid-Cut-Modell erhältlich.

Der Schuh kann im HAIX Webshop bestellt werden. Weitere Informationen findet Ihr unter www.liftyourlimits.de