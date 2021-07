4 Wheels 4 you

Nach der erfolgreichen „Generalprobe“ durch das Offroad Weekend im FunPark im Juni dieses Jahres starten Moto Car Wiesmoor jetzt mit dem Event 4WHEELS 4YOU zu einem der Top Acts der Szene.

Der Fun Park ist ein fantastisches Offroad Gelände mit verschieden Spielplätzen, einem aufregendem Enduro Teil im Wald, hügeligen Sandspielplätzen, Wasserlöchern für die Matsch Freunde (je nach Niederschlagsmenge). Ein Highlight ist sicherlich der riesige ehemalige Kühlturm des stillgelegten Kraftwerks, in den ihr mit euren Fahrzeugen hineinfahren könnt.

Organisiert wird des Event von den befreundeten Händlerbetrieben Moto Car Wiesmoor und Moto Point Brecht.

Wir möchten euch und eurer Familie ein aufregendes Wochenende rund um unser gemeinsames Hobby bieten. Ein Wochenende voller Aktivitäten und Wettbewerbe. Hier einige der geplanten Highlights: Probe-und Taxifahrten, Dragrace (Beschleunigungswettbewerb), Mudrace, Nachtwanderung, Fototermin aller Teilnehmer im Kühlturm, Kinderquadstrecke, Karaoke Wettbewerb, Gastronomie und Pub (extrem sehenswert) sind geöffnet.

Moto Car Wiesmoor und Moto Point Brecht werden bei der Ausrichtung dieses Events von einigen Herstellern unterstützt, so gastiert z.B. der Yamaha All-Terrain-Truck mit nahezu allen aktuellen ATV’s und SBS in Meppen. Zudem werden Can Am und CF Moto mit Ständen vertreten sein. Medienpartner vor Ort wird unser geschätztes Team der Quadwelt sein.

Die Veranstaltung findet über 3 Tage statt. Die Anreise ist bereits an Freitag, dem 13.08.21 ab 10 Uhr möglich. Freies Fahren ist von 13-18 Uhr möglich. Am Samstag und Sonntag Fahrbetrieb von 9-18 Uhr.

Wir bieten euch 4 unterschiedliche Tickets an:

Ticket 1: Anreise Freitag, Abreise Sonntag, inkl. Übernachtung in der Camping Area (95,-€)

Ticket 2: Anreise Samstag, Abreise Sonntag, inkl. Übernachtung in der Camping Area (70,-€)

Ticket 3: Samstagsticket ohne Übernachtung (30,-€)

Ticket 4: Sonntagsticket ohne Übernachtung (30,-€)

Begleitpersonen ab 18 Jahren zahlen wie Tagesbesucher 5,-€ pro Tag.

Wer Strom benötigt zahlt dafür 5,-/Tag. Toiletten, Duschen und Gastronomie sind vor Ort und je nach Hygienevorschriften zum Veranstaltungszeitpunkt geöffnet.

Es besteht Helmpflicht im gesamten Fun Park. Und nein, Kleinkinder dürfen nicht auf dem Quad der Eltern mit ins Gelände genommen werden. Hinweis, damit der Capitano sich nicht wieder aufregen muss: für alle befestigten Wege im FunPark gilt Schritttempo, auch Wheelies oder andere großartige Beweise eurer Fahrkünste sind hier nicht erwünscht.

Wir möchten mit euch in familiärer Atmosphäre ein tolles Wochenende rund um unser gemeinsames Hobby verbringen. Also Diebe, Schläger und Egoisten können zu Hause bleiben. Anweisungen des Sicherheitspersonals ist stets Folge zu leisten. Die zum Zeitpunkt des Events geltenden Hygienevorschriften sind zu beachten.

Bedanken möchten wir uns vorab u.a. beim Management des FunPark Meppen, sowie den Mitarbeitern Corin und Henning, für Ihre tolle Unterstützung und Mitarbeit. Gleichfalls bei den Mitarbeitern der Hersteller für ihren Einsatz in schwierigen Zeiten, sowie allen Helfern die dieses Event möglich machen. Allen Teilnehmern und Besuchern, dass sie nicht nur zu Hause rumgammeln wollen.

Für die Anmeldung füllt bitte das Anmeldeformular auf der Webseite aus. Den Buchungspreis überweist bitte mit dem Hinweis FunPark August auf folgendes Konto: Raiffeisen-Volksbank eG, IBAN: DE84285622970243147500, BIC: GENODEF1UPL, Moto Car Wiesmoor.

Nach Geldeingang erhaltet ihr zeitnah eine Buchungsbestätigung.