Motocar Wiesmoor legt los

Das neue Jahr begann, wie das alte endete: Corona macht es den Veranstaltern schwer, ihre Events wie geplant umzusetzen und durchzuführen. Während sich viele verständlicherweise zurückhalten, planen Rainer Böhnke und sein Team von Motocar Wiesmoor einfach mal.

„Wir haben einige interessante Termine auf die Beine gestellt“, freut sich Chef Rainer und will diese jeweils erst aufgeben, wenn die Auflagen zum Schutz vor dem Virus eine Veranstaltung unmöglich machen. Doch der Spezialist aus dem hohen Norden gibt sich optimistisch: „Wir haben bereits im vergangenen Jahr ein Treffen unter ‚Corona-Bedingungen‘ erfolgreich durchgeführt und damit bewiesen, dass dies möglich ist, wenn man will und zusammen hält und arbeitet.“ Gemeint ist die Veranstaltung im vergangenen Juni im Hoope-Park bei Bremen. Daher sollte man sich auch die diesjährigen Termine getrost vormerken. Getreu dem Motto, dass es schon irgendwann und wie und weiter gehen wird. Ende Mai – am 29. und 30. – geht es in den Race Park nach Meppen zum Spyder & Ryker VIP Weekend. In Zusammenarbeit mit Can-Am Deutschland könnt Ihr die einmalige Gelegenheit nutzen und Eurer Can-Am-3-Rad exklusiv auf einer echten Auto-Rennstrecke bewegen. Für Interessierte, die noch keinen Spyder oder Ryker gefahren haben wird es eine Probefahrt Möglichkeit geben.

Außerdem wird es endlich auch für die Offroader wieder ein tolles Wochenende im Fun Park Meppen geben. Es wird im Fun Park wieder eine Begrenzung der Teilnehmerzahl geben, also meldet euch mit dem Buchungsformular auf der Seite www.moto-car-wiesmoor.de an, wenn ihr teilnehmen möchtet. Sollte das Event aufgrund von zum Veranstaltungszeitpunkt bestehenden Corona Verboten nicht stattfinden können, werden bereits gezahlte Ticketbuchungen zu 100% zurück überwiesen.

Der Fun Park ist ein fantastisches Offroad Gelände mit verschieden Spielplätzen, einem aufregendem Enduro Teil im Wald, hügeligen Sandspielplätzen, Wasserlöchern für die Matsch Freunde. Ein Highlight ist sicherlich der riesige ehemalige Kühlturm des stillgelegten Kraftwerks, in den ihr mit euren Fahrzeugen hineinfahren könnt.

Die gesamte Anlage ist in einem sehr guten Zustand und hat uns bei unserem Offroad Weekend im August 2020 richtig begeistert. Der Fun Park Meppen bietet uns als Veranstalter die Möglichkeit die vorgegebenen Hygienevorschriften einzuhalten.

Das Wochenendticket kostet wie gehabt 70,- €. Wer das Wochenendticket bucht kann bereits am Freitag, den 25.06.21 ab 15 Uhr anreisen. Achtung: Freitag nur Anreisetag, kein Fahren im Gelände! Die Benutzung des Campingplatzes ist im Wochenendticket enthalten.

Wahlweise kann auch ein 1 Tages Ticket ohne Übernachtung für das Fahren am Samstag oder Sonntag gebucht werden. Hierfür beträgt der Preis jeweils 30,-€.

Begleitpersonen ab 18 Jahren zahlen wie Tagesbesucher 5,-€ pro Tag. Begleitpersonen oder Besucher bis zum vollendeten 17. Lebensjahr zahlen nix.

Wer Strom benötigt zahlt dafür 5,-/Tag. Toiletten, Duschen und Gastronomie sind vor Ort und je nach Hygienevorschriften zum Veranstaltungszeitpunkt geöffnet.

Es besteht Helmpflicht im gesamten Fun Park. Und nein, Kleinkinder dürfen nicht auf dem Quad der Eltern mit ins Gelände genommen werden.

Wir möchten mit euch in familiärer Atmosphäre ein tolles Wochenende rund um unser gemeinsames Hobby verbringen. Also Diebe, Schläger und Egoisten können zu Hause bleiben.

Das alles sind doch gute Aussichten und Tage, auf die man sich freuen kann. Grund genug sich mehr Infos zum Wunsch-Termin hier abzugreifen: www.moto-car-wiesmoor.de