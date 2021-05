Darauf hat die Welt gewartet!

Oder nicht? Jedenfalls ist dieser Prototyp der Firma KSM-Innovations nicht das einzige Mono-Ketten getriebene Fahrzeug. Aber vielleicht war es das erste? Denn die Vision geht auf die späten 1980er Jahre zurück.

Die Firma KSM mit Sitz in Edmonton, Alberta, Kananda hat das Fahrzeug am 03.02.1989 zum Patent angemeldet.

Dieses Patent bezeichnet den Prototypen als Geländewagen, was wahrscheinlich noch die beste Art ist, dieses Vehikel zu klassifizieren. Genauer grenzt der Hersteller es so ein: „Ein leichtes, einspuriges, motorisiertes Fahrzeug, das amphibisch, unsinkbar, für jedes Gelände und zu jeder Jahreszeit geeignet, sicher und stabil ist und keine Umbauten oder Ergänzungen benötigt, um es an unterschiedliche Wetter- oder Geländebedingungen anzupassen“! Soweit die Geländegängigkeit noch am ehesten mit einem klassischen ATV zu vergleichen wäre, hört die Gemeinsamkeit beim Attribut Schwimmfähigkeit aber auf. Ja schwimmfähig, denn dieser Prototyp ist amphibisch. Soweit bekannt, ist dieses Modell einzigartig, es gibt also nur diesen einen Prototypen. Als Antrieb dient aber ein bekannter Motor aus der Zeit, ein Honda ATC 125 M. Mit der breiten Gummikette und den abklappbaren Schwimmkörpern könnte das Teil vielleicht auch als Schneemobil durchgehen.

Das Fahrzeug geht dieser Tage weltweit viral, weil der Eigentümer das spezielle Ding zum Verkauf in einer Onlineauktion zum Verkauf anbietet. Der Motor läuft noch laut Aussage des Anbieters, es müsste aber mal eine neue Batterie eingebaut werden. Ob und in welchem Umfang Wartungen durchgeführt wurden, oder wie hoch die Laufleistung ist, kann der Verkäufer ebenfalls nicht beantworten. Zwei Tage vor Ende der Auktion steht der Gebotspreis immerhin bei rund 1550 Dollar. Der Wert ist jedenfalls sicher viel höher.

Fotos: KSM Prototype Amphibious ATV