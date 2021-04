PACKTALK als Louis Editon

Louis, Europas Nummer Eins für Motorradbekleidung und –Technik, und Cardo, der Weltmarktführer für Motorrad-Interkom-Systeme, arbeiten zusammen.

Cardo brachte 2015 mit dem PACKTALK das erste Motorrad-Interkom-System, dessen Technologie über Bluetooth hinausging mit Dynamic Mesh Communication (DMC). Bis heute hat Cardo diese Technologie weiterentwickelt und verbessert und bietet mit den PACKTALKs den perfekten Partner auf dem Motorrad – egal ob alleine oder in der Gruppe unterwegs. Das System eignet sich natürlich ebenso für alle Quad- und ATV-Fahrer, die unterwegs kommunizieren wollen oder müssen. Die Vorteile: Bluetooth stellt eine starre Verbindungskette her, bei der jeder weitere Fahrer eine potenzielle „Bruchstelle“ für die Kette darstellt. Geht nur eine Verbindung verloren, bricht diese auch für alle anderen zusammen. Das DMC arbeitet über multiple Verbindungen zwischen den einzelnen Geräten, die ein flexibles Netzwerk erzeugen. Jedes DMC Gerät fungiert als eigener Verbindungsknoten, der fortwährend nach ihm bekannten Geräten sucht. So können Fahrer ihre Position innerhalb der Gruppe frei ändern und nahtlos der Gruppe beitreten, sie verlassen und wieder dazustoßen. Die DMC-Technologie findet man in den Spitzenprodukten von Cardo, PACKTALK BOLD, PACKTALK BLACK und PACKTALK Slim – und jetzt auch in der „Louis Edition“. Alle Cardo Geräte sind komplett wasserdicht Zum Lieferumfang des PACKTALK „Louis Edition“ gehören unter anderem Standard HD-Lautsprecher.

Erhältlich ist die „Louis Edition“ für 299,- Euro im Louis-Onlineshop und ebenso in allen Filialen, sobald diese wieder geöffnet sind.