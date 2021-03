Warme Flossen

KOSO hat genau das Richtige für Winterfahrer. Die beheizbaren Griffe HG-13 mit integriertem Daumenschalter erlauben es dem Fahrer deren fünf verschiedene Temperaturstufen einzustellen, ohne dabei die Hände vom Lenker nehmen zu müssen.

Das sorgt nicht nur für wohlige Wärme, sondern auch für Sicherheit. Eine verschiedenfarbige LED-Anzeige rundet das moderne Erscheinungsbild der HG-13 Heizgriffe ab und lässt schnell erkennen, welcher Wärmegrad eingestellt ist. Durch den „low-voltage battery“ Schutz erkennt das System eine zu geringe Spannung der Batterie und schaltet die beheizbaren Griffe ggf. automatisch ab. Das System merkt sich übrigens auch die zuletzt gewählte Einstellung. „Plug&Play“ Verbindungen verringern die Installationszeit. Die Heizgriffe sind in 120 mm und 130 mm Länge verfügbar.

HG-07 nennt KOSO seine Heizgriffe mit Daumenheizung, speziell für den Einsatz am ATV oder Snowmobil. Durch ihr elegantes Griffdesign stechen diese Modelle optisch hervor und überzeugen den Vierradfahrer mit einer durch die zusätzliche Daumenheizung erweiterten Heizstruktur. Damit heizen sich die Griffe in kurzer Zeit spürbar in ebenfalls fünf Stufen auf. Die HG-07 Heizgriffe passen für Lenker mit einem Durchmesser von 22 mm. Der Lieferumfang enthält die beschriebene Daumenheizung für ATV.

Mehr unter: www.kosoeurope.com