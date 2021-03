Vanuccis erster Textil-Tourenstiefel

Schutzkleidung für Motorrad- und Quadfahrer muss aus Leder sein? Seit vielen Jahren zeigen Jacken, Hosen und Handschuhe aus Textilmaterial, dass es auch anders geht.

Nur bei den Stiefeln war das Thema Textil bisher noch nicht so recht angekommen. Vanucci geht jetzt konsequent den nächsten Schritt und stellt wasserdichte Tourenstiefel aus Textilmaterial vor. VTB 23 heißt das neue Modell und ist wie alle Tourenstiefel von Vanucci CE zertifiziert nach EN 13634:2017. Das hoch abriebfeste Außenmaterial ist durch auflaminierte Kunststoffteile und Wildleder-Applikationen zusätzlich verstärkt. So ist mit dem VTB 23 ein sicherer, optisch attraktiver Stiefel entstanden, der auch noch leichter ist als vergleichbare Lederstiefel. Für angenehmes „Betriebsklima“ sorgt im VTB 23 die Sympatex-Membran, für angemessene Passform der verstellbare Klettriegel am Schaftabschluss.

Der Vanucci VTB 23 ist in den Größen 38 bis 47 in allen Louis Filialen und im Onlineshop unter www.louis.de erhältlich.