Flexibles Hebelwerk

Die QUAD-COMPANY aus Bielefeld bietet neuerdings ein hochwertiges Brems- und Kupplungshebel-Sets an. Dieses ist CNC gefräst aus vollem Aluminium.

Der Hebelabstand lässt sich für einen optimalen Griff in sechs Stellungen verstellen. Zusätzlich verfügen die Hebel über eine Einklappfunktion. Bei einem Sturz klappen die Hebel hoch anstatt abzubrechen. Sie sind außerdem in der Länge mittels Schwalbenschwanzverbindung um 35 Millimeter verstellbar. Man kann die Hebel in einer individuell gewünschten Farbkombination zusammenstellen lassen. Es stehen jeweils neun verschiedene Farben für das Hauptteil, das Mittelteil, das Endteil und für den Versteller zur Verfügung. Die Hebel werden entsprechend der ausgewählten Farbkombination angefertigt und innerhalb von ein bis drei Tagen verschickt! Für Yamaha‘s Raptoren gibt es eine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE), bei Fahrzeugen mit Einzelbetriebserlaubnis muss zusätzlich eine Anbauabnahme erfolgen.

Weitere Infos und Produkte unter:

www.quad-company.de