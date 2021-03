2021 Yamaha Neuheiten

Yamaha Motor hat sich dem Ziel verschrieben, exzellente Technik zu entwickeln, die „die Herzen der Menschen höher schlagen lässt“ und sie ihrer Leidenschaften näher bringt.

Das Sport-Segment 2021

Entwickelt für alle, die #DRIVENBYVICTORY sind. Die ATV- und SbS-Modelle des Sport-Segments garantieren hohe Leistung und Adrenalinschübe. Als Teil unserer kundenorientierten Philosophie haben wir aufregende Offroad-Fahrzeuge für jede Etappe auf dem Weg zur Verwirklichung deines Traums vom Rennfahren entwickelt.

Die Mini-ATVs YFZ50 und YFM90R wurden für Einsteiger und junge Fahrer entwickelt. Sie mögen klein sein, aber die Emotionen die sie hervorrufen sind riesig. Sie bieten echten #DRIVENBYFUN. Sie sind leicht zu bedienen, spielerisch zu fahren und einfach zu warten. Ideal für den ersten Schritt in die Welt des Offroad-Spaßes.

Nichts kommt an unsere Mittelklasse-Modelle YFZ450R, YFZ450R SE, YFM700R und YF700R SE heran, wenn es um das Freisetzen von Adrenalin geht. Mit ihnen wird aus reinem Fahrspaß ernster Wettbewerb. Diese ATVs mit messerscharfem Handling, extrem spontan ansprechenden Sportmotoren und aggressivem Styling sind für Fahrer gebaut, die ernsthaft einen Schritt in Richtung Wettbewerbseinsatz machen wollen.

Die fantastischen YXZ1000R Side-by-Side-Modelle sind die leistungsstärksten und am besten ausgestatteten Modelle im Sport-Segment: Fahrzeuge, die für unwegsames Gelände und Wettbewerbe wie den europäischen Yamaha YXZ1000R-Cup oder Marathonveranstaltungen des Kalibers Merzouga Rally oder Rally Dakar gemacht sind.

Diese mächtigen ATV- und SbS-Modelle kombinieren großartige Motorleistung mit dynamischer Performance und werden dein Fahrerlebnis für immer verändern. Mit der eingebauten Yamaha Rennsport-DNA werden sie diejenigen inspirieren, die Siegeshunger oder Podest-Ambitionen haben.

Für 2021 stellt Yamaha aufregende Farb- und Grafik-Neuheiten bei den Sport ATVs der Mittelklasse vor.

YFM700R SE

Bereit für sportliches Fahren und wettbewerbsfähig im Rennsport, dank leistungsstarkem 686 cm³-Viertakt-Motor und präzisem Handling. Eine Reihe von Ausstattungsmerkmalen erhöhen die Beschleunigung – der Rennsport-spezifizierte YFM700R SE definiert die ATV-Performance neu und liefert adrenalingeladene Action auf jedem Untergrund.

Fahrern, die in die nächste Leistungsklasse einsteigen wollen, zeigt dieses rassige ATV, was #DRIVENBYVICTORY wirklich bedeutet, und treibt sie auf ihrem sportlichen Weg immer weiter an.

Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale:

Hightech-Rennmotor mit 686 cm³ und Benzineinspritzung

Hohe Leistung bei effizientem Kraftstoffverbrauch

Starker, leichter Aluminium/Stahl-Hybridrahmen

KYB Federbein mit Ausgleichsbehälter hinten mit doppelter Druckstufendämpfung (High- und Low-Speed) und Zugstufendämpfung

KYB Federbeine mit Ausgleichsbehälter vorne mit doppelter Druckstufendämpfung (High- und Low-Speed) und Zugstufendämpfung

Große 22-Zoll-Vorderreifen

Weitere Aluminium-Komponenten zur Reduzierung ungefederter Massen

5-Gang-Getriebe mit Rückwärtsgang – einfach zu Schalten

Informative, leicht ablesbare LED-Instrumentierung

Komfortabler Elektro-Start per Knopfdruckt

Schlanke Verkleidungsteile mit komfortabler Sitzposition

Aggressiver neuer Look mit komplementären Farben und Grafiken

Farboptionen: Racing Blue Yamaha Black/Yellow



YFZ450R/YFZ450R SE

Engagierte Rennfahrer werden bestätigen, dass Yamahas YFZ450R der klare Favorit unter den Sport-ATV ist. Der YFZ450R liefert ein hohes Drehmoment mit explosiver Beschleunigung und ist so gebaut, dass er die Konkurrenz stehen lässt. Wenn Du deinen Traum des Rennfahrens lebst und die Welt des Rennsports betrittst, kommt nichts anderes in Frage.

Unverwechselbares, aggressives Design machen den YFZ450R zu einer echten, kompromisslosen Sportmaschine. Das handliche Fahrverhalten, die leichten Stoßdämpfer mit Ausgleichsbehältern, die Anti-Hopping-Kupplung und der extrem reaktionsschnelle 450 cm³-Motor stellen dieses ATV an die Spitze seiner Klasse.

Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale:

Leichtgängiger Gashebel

Erstes ATV in seiner Klasse mit Anti-Hopping-Kupplung

Leichte Stoßdämpfer mit Ausgleichsbehälter für souveräne Dämpfung

Zweischeiben-Bremsanlage vorne; hinten einzelne Wave-Bremsscheibe

Motor mit hoher Kompression für explosive Leistung

Nockenwellenprofil für hohe Spitzenleistung

Stoßdämpfer-Setup perfekt auf Reifencharakter abgestimmt

32-Bit-Kraftstoffeinspritzung für spontanes Ansprechverhalten

Leichter Hybrid-Aluminiumrahmen

Aluminium-Gussschwinge und Stoßdämpfer mit Ausgleichsbehälter

Schnellverschlüsse zur einfachen Demontage der Verkleidungsteile

Schlanke Verkleidungsteile und ergonomisches Sitzpolster

Aggressiver neuer Look mit komplementären Farben und Grafiken

Farboptionen: YFZ450R: Racing Blue YFZ450R SE: Yamaha Black



Verfügbarkeit

Die 2021 Sport Modelneuheiten sind ab diesem Frühjahr erhältlich. Wende dich an deinen Yamaha Partner vor Ort, um mehr zu erfahren.

Yamaha Original-Zubehör

Niemand versteht ein Yamaha ATV besser als Yamaha. Wenn es also um die Auswahl eines Teils oder von Zubehör geht, ist es sinnvoll, nur Yamaha Originalteile zu verwenden.

Yamaha entwickelt und fertigt die größte Auswahl an Zubehör für ATV-Modelle der Segmente Utility, Leisure und Sport. Jedes dieser Produkte wurde entwickelt, um ein Höchstmaß an Qualität und Leistung zusammen mit einer perfekten Passform zu bieten.

Mit einem umfassenden Angebot an Komponenten, die alles von Leistung und Funktionalität bis hin zu Schutz und Komfort verbessern, ermöglicht das Yamaha Original-Zubehör jedem Yamaha Besitzer, sein ATV zu individualisieren.

Entdecke unser Original-Zubehör hier:

https://www.yamaha-motor.eu/de/de/products/accessories/accessories-overview/#/

