Der Louis Filialfinder

Über 80 Louis Filialen in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz. Das heißt über 80 mal geballte Kompetenz in Motorrad, Bekleidung, Technik und Zubehör, mit einzigartiger Fachberatung.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben alle Louis Filialen in Deutschland, der Schweiz sowie den Niederlanden vorübergehend geschlossen.

Nutze deine Louis Filiale als Abholstation!

Die unten stehenden Filialen bieten dir eine Warenausgabe für Selbstabholer. D.h. du kannst alles, was du jetzt brauchst, telefonisch oder per Email vorbestellen und persönlich nach Terminvereinbarung in deiner Filiale abholen.

Die Übergabe und die Bezahlung können nur kontaktlos erfolgen (Bezahlung per EC- oder Kreditkarte / in Hamburg nur auf Rechnung). Für deinen Besuch gelten alle nötigen und vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. In Deutschland ist die Nutzung medizinischer Masken Pflicht (Bayern FFP2-Masken).

Dieser Service mit Ausgabezeit Mo-Sa jeweils 9-17 Uhr ist in folgenden Filialen verfügbar:

Wichtige Informationen zum Einkauf in deiner Filiale in Österreich:

Die Louis Filialen in Österreich haben wieder für dich geöffnet! Natürlich unter Berücksichtigung aller nötigen und vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. (Bitte beachte unsere Informationen vor Ort in deiner Filiale).

Berücksichtige bei deinem Einkauf:

– Kaufe mit einer Motorradlänge Abstand zu anderen ein

– Bezahle bevorzugt bargeldlos per Karte oder Handy

– Nutze einen Mund-/Nasenschutz (FFP2-Masken, Pflicht in Österreich)

– Komm alleine aufgrund der Zugangsbeschränkungen (nicht in der Gruppe)

– Benutze Probesturmhauben für die Helmanprobe (stehen zur Verfügung)

– Desinfiziere deine Hände vor der Handschuhanprobe mit bereitgestellten Desinfektionsmitteln