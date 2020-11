Der Lothar machts

Die „Quad und ATV Freunde“ aus dem Landkreis Osnabrück werden auch 2020 eine Nikolaus Tour unternehmen. Allerdings, wegen der Corona-Pandemie, unter ganz anderen Gegebenheiten.

Nikolaus Tour 2020

Auch in diesem Jahr werden die Quad und ATV Freunde eine Nikolaus Tour unternehmen. Da Zur Zeit die ganze Welt im Corona-Fieber ist, was jeder Einzelne von Euch auch zu spüren bekommt, ist es gerade für die kleinen und bedürftigen Kinder des Don Bosco Kinderheims in Osnabrück aber sehr schade, das die Quad und ATV Freunde wegen der Corona Bestimmungen die Kinder nicht auf eine kleine Tour um das Kinderheim mitnehmen dürfen!

Die Motorsportfreunde aus dem Landkreis Osnabrück werden wie schon die letzten15 Jahr zuvor, Sachspenden von Firmen und Privatleuten sammeln und diese zum Kinderheim bringen.

Dass wir dieses Jahr den Heimkindern keine Freunde machen dürfen, hat mich angespornt eine Ersatz-Nikolaus-Tour zu planen. Wir treffen uns wie jedes Jahr beim Sandhüpfer Lothar in Aschendorf. Dort verwandeln wir uns zu Nikolaus-Helfern und fahren mit unseren geschmückten Quads und ATVs durch verschiedene Orte und Städte im Landkreis Osnabrück.

Vorab werden die dort ansässigen Medien über diese Nikolaus Tour informiert. An markanten Punkten und zu bestimmter Zeit werden von den Quad und ATV Freunden, natürlich unter Einhaltung der Corona Sicherheitsbestimmungen, Schokoladen-Nikoläuse an wartende Kinder verteilt.

Jeder Motorsportfreund ist eingeladen, am Sonntag den 6. Dezember 2020 ab 14 Uhr, mit uns diese Nikolaus-Tour zu unternehmen.

Die Quad und ATV Freunde werden sich dabei vorschriftsmäßig an die Corona Bestimmungen halten und somit keinen Anlass zur Beschwerde geben. Bitte informiert auch andere Motorsportfreunde. Hilfe für Bedürftige wird immer gebraucht. Jeder ist hiermit angesprochen.

Die Quad und ATV Freunde wünschen schon jetzt allen Motorsportfreunden ganz besinnliche Feiertage und vor allem ein gesundes Neues Jahr 2021.

Kontakt über „Lothar Rohde“ bei Facebook