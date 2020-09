Polaris wertet die Modellreihen GENERAL und RZR mit neuen Optionen und Farbkombinationen auf

Neue Farben, neue Ausstattungen, neuer Style: Polaris eröffnet Offroad-Enthusiasten zum Modelljahr 2021 noch mehr Vielfalt und Personalisierungsmöglichkeiten. Die Marke wertet sowohl die Performance-Modellreihe RZR als auch den auf Freizeit und Arbeitseinsätze spezialisierten GENERAL auf.

Polaris RZR XP 1000 EPS mit Halbtüren ab Werk

Das meistverkaufte Performance Side-by-Side-Fahrzeug (SxS) der Welt erscheint in einer neuen, aufregenden Farbe, die sein kompromisslos fahrerorientiertes Design zusätzlich betonen. Darüber hinaus besitzen alle RZR des Modelljahrs 2021 serienmäßig einen in den Armaturenträger integrierten Anschluss für ein Batterieladegerät. Dieses lässt sich somit besonders einfach mit der Starterbatterie verbinden, falls das Fahrzeug außerhalb der Offroad-Saison längere Zeit in der Garage steht und eine Erhaltungsladung sinnvoll erscheint.

Zudem stattet Polaris den RZR XP 1000 EPS sowohl in der zwei- als auch in der viersitzigen Version ab Werk mit Halbtüren aus. Sie kommen dem Komfort ebenso zugute wie der passiven Sicherheit. Speziell für diese Modellvariante führt der Hersteller als Hingucker auf jedem Trail den geheimnisvollen Look in Stealth Grey ein.

Der Polaris RZR gilt als Pionier der Performance-SxS-Fahrzeuge und setzt mit seinen Fahrleistungen Maßstäbe in diesem Segment.

Unverbindliche Preisempfehlungen Polaris RZR Modelljahr 2021

Model

Farbe Straßen-

Zulassung Deutschland

inkl. 16% MwSt (bis 31.12.20) Deutschland

inkl. 19% MwSt (ab 01.01.21) Österreich

inkl. 20% MwSt; ggfs. zzgl. NoVA RZR 50“ 570 White Lightning L7e 13.344,00 € 13.690,00 € 13.849,00 € RZR 64” XP 1000 EPS Stealth Grey ZUG 24.613,00 € 25.250,00 € n.v. RZR 64” XP 1000 EPS Stealth Grey Tractor T1b 26.173,00 € 26.850,00 € 27.099,00 € RZR 64” XP4 1000 EPS Stealth Grey Tractor T1b 27.050,00 € 27.750,00 € 27.999,00 € RZR 64” Pro XP EPS Performance Red L7e 32.158,00 € 32.990,00 € 33.299,00 € RZR 64“ Pro XP EPS Dynamix Matte Titanium Metallic L7e 35.765,00 € 36.690,00 € 36.999,00 € RZR 72” XP Turbo S Onyx Black Quad L7e 34.497,00 € 35.390,00 € 35.699,00 €

GENERAL 1000 Deluxe erhält Premiumlackierungen und je nach Version Poly-Sportdach

Für das Modelljahr 2021 startet der GENERAL 1000 Deluxe mit völlig neuen Lackierungen im Premiumstil durch. Die attraktiven Looks gelten für zwei- und viersitzige Versionen gleichermaßen. Darüber hinaus verfügen der zweisitzige GENERAL 1000 EPS Deluxe mit ABS sowie der viersitzige GENERAL 4 1000 EPS Deluxe jetzt serienmäßig über das Poly-Sportdach.

Seit 2016 bereichert der GENERAL die Modellpalette von Polaris. Seitdem hat er sich zu einem der führenden Crossover-Fahrzeuge entwickelt. Fahrleistungen, Komfort und Vielseitigkeit gehen bei diesem kraftvollen Allrounder eine einzigartige Synthese ein. Das beliebteste Crossover-SxS seines Segments macht keine Kompromisse – weder bei der Arbeit noch beim spielerischen Toben durchs Gelände.

Unverbindliche Preisempfehlungen Polaris GENERAL Modelljahr 2021

Model

Farbe Straßen-

Zulassung Deutschland

inkl. 16% MwSt (bis 31.12.20) Deutschland

inkl. 19% MwSt (ab 01.01.21) Österreich

inkl. 20% MwSt; ggfs. zzgl. NoVA General 1000 EPS ABS Titanium Metallic Tractor T1b 25.237,00 € 25.890,00 € 26.149,00 € General 1000 EPS ABS Titanium Metallic ZUG 25.432,00 € 26.090,00 € n.v. GENERAL 4 1000 EPS Deluxe Burgundy Metallic Tractor T1b Die Preise für Deutschland und Österreich werden in Kürze auf den Webseiten kommuniziert.

Pressemeldung Polaris Germany