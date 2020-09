Corvus im Netz

Nach der Vorstellung der spanischen UTVs und der Nachricht, dass diese nun auch in Deutschland erhältlich sind, meldet der Importeur Jets Marivent aus Burscheid die Freischaltung der deutschsprachigen Webseite.

Unter https://corvus-utv.com/de/ findet Ihr jetzt alles Wissenswerte rund um die vielseitigen Fahrzeuge.

Konfiguriert Euren CORVUS oder schaut Euch die informativen Videos an. Schnell und übersichtlich präsentiert man Euch die Details der drei verfügbaren Varianten. Deren Herzstück bildet übrigens der bewährte und marktbekannte YANMAR- Dieselmotor mit 993 ccm ist. Der Dreizylinder leistet 18 kW bzw. 24 PS. „Made in Europe“ steht bei CORVUS an erster Stelle und für Qualität. Händler und Endverbraucher können sich ab sofort gerne bei JETS MARIVENT melden.

www.jetsmarivent.de