Noch ein Treffen

Das Team von Moto Car Wiesmoor legt noch eins drauf. Und zwar ein Treffen. Wegen der guten Resonanz Mitte Juni im Hoope-Park bei Bremen, geht es jetzt in den Fun Park nach Meppen.

Rainer Böhnke und sein Team ließen sich nicht schocken. Nicht vom Corona-Virus, nicht von den damit verbundenen Auflagen und auch nicht von der limitierten Teilnehmerzahl. So stellte man bereits im Juni ein Treffen auf die Beine – bzw. Räder – und rief die Szene nach Hoope nahe Bremen. Über dieses außergewöhnliche Treffen in einer außergewöhnlichen Zeit berichten wir in der kommenden Ausgabe Eurer Quadwelt. Nur so viel vorweg: es war toll und hat sich gelohnt. COVID-19 und all das, was es an Unannehmlichkeiten mit sich bringt, konnte man in gebührendem Abstand zwar, aber dennoch für ein Wochenende fast vergessen.

Davon motiviert, plant Moto Car Wiesmoor bereits das nächste Treffen. Diesmal geht es in den Fun Park nach Meppen, wo Ihr mit euren Quads, ATV’s und Side by Sides ein tolles Wochenende rund um unser gemeinsames Hobby in familiärer Atmosphäre verbringen könnt. Der Fun Park ist ein fantastisches Offroad Gelände mit verschieden Spielplätzen, einem aufregendem Enduro-Teil im Wald, hügeligen Sandspisten, Wasserlöchern und vielem mehr. Ein Highlight ist sicherlich der riesige, ehemalige Kühlturm des stillgelegten Kraftwerks, in den ihr mit euren Fahrzeugen einfahren könnt.

Rainer Böhnke ist begeistert: „Die Anlage ist in einem sehr guten Zustand und bietet uns als Veranstalter die Möglichkeit alle geltenden Hygienevorschriften einzuhalten.“ Der Chef konnte die Hersteller Can-Am, CFMoto und Yamaha für eine Beteiligung gewinnen. Und daher werden vor Ort kostenlose Taxi- und Probefahrten angeboten. Ebenso wird es kostenlose Fahrtrainings durch erfahrene Instruktoren geben.

Wer das Wochenendticket bucht kann bereits am Freitag, den 28.08.20 ab 10 Uhr anreisen. Ansonsten gibt es Tagestickets für Samstag und Sonntag. Die Benutzung des Campingplatzes ist im Wochenendticket enthalten. Toiletten, Duschen und Gastronomie sind vor Ort und je nach geltenden Hygienevorschriften zum Veranstaltungszeitpunkt geöffnet. Nähere Informationen sowie das Buchungsformular findet man unter: https://www.moto-car-wiesmoor.de/Veranstaltungen/