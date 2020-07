Neu von ICON

Mit vielen neuen Produkten kommt die Hausmarke von Parts Europe aus der Kurve. Aggressiver Style kombiniert mit unvergleichlicher Konstruktion – so lässt sich ICON am besten beschreiben.

Der diesjährige ICON Spring Katalog ist vollgepackt mit neuen Styles und Designs. Von ICON gibt es diese Saison wieder Produkte für alle Segmente.

Darunter auch die Raiden Jacke. Diese wurde speziell für die harten Bedingungen beim Adventure Riding konstruiert. Und genau das macht sie auch zur optimalen Wahl für Quad- und ATV-Fahrer. Sie ist nämlich gewappnet für Regen, Schmutz und alles, was die Strecke oder das Wetter für einen bereithalten. Die Raiden besteht aus einer dreilagigen Dupont Nylonhülle mit sehr hoher Wasserbeständigkeit und Atmungsaktivität sowie robusten Cordura-Verstärkungen in den Aufprallzonen. Das spezielle Belüftungssystem mit Stretchcord bietet Komfort, verhindert Feuchtigkeitsstau und Überhitzen. Sieben Taschen sorgen für mehr Stauraum, während der komplette Protektorensatz die Schutzaufgaben erledigt. Das herausnehmbare isolierte Innenfutter sorgt für Fahrkomfort bei weniger tollen Bedingungen. Die wasserdichten Reißverschlüsse sind ein Muss bei Regen und mit den beiden seitlichen Klettverschlüssen kann man die Passform individuell angleichen. Eine großzügige Menge an Retro-Reflektivität vergrößert die Sichtbarkeit. Zu dieser wirklich tollen Jacke gibt es natürlich passende Beinkleider und Handschuhe.

Das volle Programm findet sich unter www.partseurope.eu