NEU: Smart-Shox Technologie von Can-Am

Der neue Can-Am Maverick X rs Turbo RR wird für 2021 mit Spannung erwartet. Mit der Einführung der revolutionären Smart-Shox Technologie will Can-Am die Grenzen dann noch weiter verschieben.

Die Smart-Shox Technologie ist die branchenweit erste, vollständig selbstanpassende Fahrwerksaufhängung, mit der Fahrerinnen und Fahrer des Maverick per Tastendruck auf die Anforderungen des Geländes reagieren können. Diese neue Aufhängung regelt sowohl die Druck- als auch die Zugstufe elektronisch für erhöhte Präzision sowie überlegenes Fahrverhalten und Handling. „Mit Smart-Shox klebt der Maverick auf eine Weise am Boden, wie ich es noch nie erlebt habe, und ich kann es kaum erwarten, rauszugehen und Rennen zu fahren“, schwärmt Casey Currie, Gewinner der Rallye Dakar 2020.

Mehr Kontrolle und Stabilität

Das System überwacht ständig Radposition und Geschwindigkeit, um die Stoßdämpfung zu verbessern, wobei es sowohl auf die Druck- als auch auf die Zugstufe einwirkt. Es ist in diesem Segment das einzige System mit Zugstufe und wartet zudem branchenweit mit der kürzesten Ansprechzeit der Ventile auf – Smart-Shox kann in durchschnittlich siebzehn Millisekunden (0,017 s) von ganz weich auf ganz fest wechseln. Die Smart-Shox-Technologie nimmt in Echtzeit automatische Einstellungen an der Aufhängung vor, verbessert dadurch die Fahrzeugstabilität und sorgt für ausgezeichnete Kontrolle mit mehr Bodenkontakt, beispielsweise bei Kurvenfahrt. Der Pilot kann zwischen Comfort, Sport oder Sport+ wählen. Damit ist auch für „Hobby-Fahrer“, die ihren Maverick gerne auf Touren ausfahren, ein sinnvolles Ausstattungsmerkmal. Dennoch hat Can-Am mit dem High-End-Modell Maverick X rs und den Smart-Shox in erster Linie die leistungsorientierten Sportler im Auge.

Man muss kein Experte sein: Einfach einsteigen und losfahren, das System erledigt die ganze Arbeit. Das bedeutet gleichzeitig eine geringere mechanische Belastung bei geringerer Stoßbelastung wichtiger Komponenten. Und darüber hinaus bedeutet die verbesserte Fahrqualität eine geringere Ermüdung des Fahrers, so dass man nicht zweimal darüber nachdenken muss, ob man die epischen Tage verlängern kann. Die Komponenten werden ab Herbst erhältlich sein.

Weitere technische Details und Produktspezifikationen sowie Informationen über das gesamte Produktangebot für das MJ21 im Bereich Can-Am Geländefahrzeuge findet Ihr unter https://can-am.brp.com/off-road/