Hier geblieben!

Es wurde in der letzten Zeit viel gesagt und geschrieben, dass Urlaub in Deutschland schön, erlebnisreich und toll ist. Stimmt!

Wenn der verdammte Corona-Virus überhaupt etwas Gutes hervor gebracht hat, dann ist es vielleicht der neue und ungewohnte Fokus auf Deutschland als Urlaubsland. Das tun wir ja auch in der aktuellen Print-Ausgabe. Dort findet Ihr tolle Regionen, die sich für einen Ausflug, eine Tour, einen Wochenendtrip oder gar zum urlauben mit Euren Zwei-, Drei- und Vierrädern eignen.

Wir vom Team der Quadwelt nahmen uns den eigenen Vorschlag zu Herzen, sind raus vor’s Verlagshaus und einfach gestartet. Und da wir ohnehin bereits an den kommenden Ausgaben arbeiten, waren die aktuellen Testfahrzeuge gleich mit dabei. Wir arbeiten partnerschaftlich mit der Redaktion von QuadXpress aus den Niederlanden zusammen, deren Verlag auch eine Motorradzeitschrift veröffentlicht. Schön für uns, denn das bescherte uns eine brandneue, aktuelle KTM 890 Duke R 2020, die wir ebenso für ein weiteres Magazin unseres Hauses testen dürfen. Was lag also näher, als unserem eigenen Ruf nach Abenteuern vor der Haustüre zu folgen?

Schon wieder konnten wir unseren Horizont und Wirkungskreis um die Naturregion Sieg und das Bergische Land erweitern. Zwei Ziele, die im Artikel der Quadwelt noch nicht aufgeführt sind. Das wird sich wegen unseres Ausflugs auf jeden Fall ändern. In einer der kommenden Ausgaben stellen wir Euch diese Gegenden genauer vor.

Allerdings können wir von Touren in Deutschland nicht genug bekommen. Im Wortsinne! Denn wer kennt sich vor der eigenen Haustüre besser aus als die, die in der jeweiligen Region zu Hause sind? Also Ihr! Daher schickt uns doch gerne Eure Tourenvorschläge, am besten mit Fotos sowie kurzer Beschreibung und erzählt uns, wie schön es bei Euch ist. Was macht eine Ausfahrt bei Euch besonders, was sollte man gesehen haben, welche Route muss man gefahren sein? Ihr könnt uns über die Adresse redaktion@quadwelt.de erreichen oder über unsere Facebookseite. Wir machen der Szene dann Eure Tipps zugänglich. Warum also in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?