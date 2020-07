BRP gewinnt

Zum wiederholten Male wurden Produkte des kanadischen Herstellers BRP mit dem Red Dot Product Design Award ausgezeichnet.

Drei BRP-Produkte erhielten von der Jury bei der diesjährigen Ausgabe einen der Design Awards und zeigten dadurch den hohen Innovationsgrad sowie die hohen Qualitätsstandards, die bei BRP in der Entwicklung eingehalten werden. Die Gewinner sind:

„Diese drei Auszeichnungen sind das Ergebnis einer Teamleistung. Jedes Jahr streben wir danach, in Bezug auf Design und Technologie weiter zu gehen. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr die Erwartungen unserer Kunden und der gesamten Branche sogar noch übertreffen werden“, sagt Denys Lapointe, Senior Vice President Design, Innovation und Creative Services bei BRP.

In den vergangenen zwei Jahren konnte BRP insgesamt 22 Auszeichnungen des renommierten Designpreises verbuchen. Die Preisverleihung der Red Dot Product Design Awards 2020 fand bereits vom 22. bis 26. Juni 2020 statt.

Can-Am Spyder RT 2020

Dieses dreirädrige Straßenfahrzeug ist der Gipfel eines luxuriösen Touring-Fahrerlebnisses. Das moderne und innovative Design zeichnet sich nicht allein durch seine einzigartigen Strukturen und Oberflächen aus. Der Spyder RT mit seinen raffinierten Merkmalen wurde für höchst komfortable offene Fahrten gebaut. Er bietet den Menschen, die sich auf einem normalen Motorrad nicht wohlfühlen würden, dennoch ein einzigartiges Fahrerlebnis. „Dieses Motorrad mit drei Rädern bietet dank innovativer Ausstattungsmerkmale hohen Fahrkomfort, was durch seine üppigen Proportionen visuell unterstrichen wird‘‘, so das Juryzitat des Red Dot Awards 2020.

Rotax Sonic E-Kart

Durch den Einsatz eines vollelektrischen Antriebsstrangs, der 100-prozentigen Fahrspaß und pure Emotionen bei null Emissionen garantiert, können Rennfahrer mit dem Sonic E-Kart das Beste aus echtem Rennsport verbunden mit Videospielspaß erleben. In Kombination mit dem Rotax MAX Dome Center, in dem zwölf Sonic E-Karts gleichzeitig fahren können, ermöglicht es ein wirklich einzigartiges Videospielerlebnis. „Dieses E-Rennkart begeistert mit der Zusammenführung aus emissionslosem Antrieb, klarer Fahrzeugarchitektur und einem spannenden Gamification-Ansatz“, so das Juryzitat des Red Dot Awards 2020.

2020 Sea-Doo GTI

Mit seiner von Grund auf überarbeiteten Plattform stellt der 2020 Sea-Doo GTI die perfekte Balance zwischen Spaß, Funktion und Innovation dar, und das zu einem erstaunlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das neue Modell wurde für einen einfacheren Einstieg entworfen und zeichnet sich durch mehr nutzbaren Raum, überlegene Stabilität und leicht zugängliche Lagerung aus. Die Design-DNA von Sea-Doo ist im neuen GTI deutlich zu erkennen: Er ist temperamentvoll und spielerisch, aber auch technisch fortgeschritten. „Der Sea-Doo GTI beeindruckt mit einem großen Platzangebot und einem prägnanten Design, das dem Jetboot seine dynamische, temperamentvolle Anmutung verleiht“, so das Juryzitat des Red Dot Awards 2020.

Die Red Dot Product Design Awards konzentrieren sich unter anderem auf die Designqualität und das Innovationspotenzial der eingereichten Produkte. Preisträger dieser Auszeichnungen sind Spitzenprodukte, die Trends setzen und die Weichen für die Zukunft stellen. Das aus etwa 40 Experten bestehende Gremium von Red Dot bewertet die Produkte nach Kriterien wie Innovationsgrad, Funktionalität, Ergonomie, Selbsterklärungsqualität, formale Qualität und einigen Aspekten mehr.

Pressemeldung BRP