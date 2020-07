3P mit neuer Webseite

Da tut sich wieder etwas bei den Entwicklern von 3P im Westfälischen Sassenberg.

Nachdem das Thema Internetauftritt und Onlineshop immer wieder verschoben wurde, haben die Macher bei 3P im Spätsommer letzten Jahres damit begonnen, den kompletten Auftritt des Unternehmens neu zu gestalten und sich neu zu präsentieren.

„Wie bei unseren Produkten haben wir auch bei unserer Web-Site sehr großen Wert auf ein professionelles kundenorientiertes Ergebnis gelegt“, sagt Stefan Niemerg, Inhaber von 3P. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Internetseite kommt sauber und aufgeräumt daher. Der Bezug zur Technik ist schon auf der Startseite sichtbar, die Produktgruppen sind mit diversen Unterpunkten versehen und werden durch Bilder und Videos ergänzt. Der Quad-/ATV-Fahrer findet hier alles, von der Spurverbreiterung über LoF-Gutachten und Tieferlegungen bis hin zum Sportfahrwerk. Die angebotenen Teile werden, wenn nötig, immer mit einem entsprechenden TÜV-Gutachten oder einer ABE ausgeliefert. So dass der Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr erlaubt ist.

Der neue Shop wurde optimiert für die Nutzung von Smartphones und Tablets. Außerdem bietet 3P nun als weitere Zahlungsmöglichkeit Ratenzahlung über PayPal für Beträge ab 199,- Euro bis zu 5.000,- Euro an.

Alles in allem ist diese neue Seite ein sehr gelungener Wurf, so dass sich die Internetpräsenz jetzt wieder auf der Höhe der Zeit bewegt. Die Kunden werden es danken und an der hohen Qualität der angebotenen Produkte hat sich ohnehin nie etwas geändert.

Mehr unter www.3ppp.de