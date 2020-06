Weniger Mehrwertsteuer zahlen

Polaris gibt deutsche Mehrwertsteuer-Senkung in vollem Umfang an Kunden weiter – für viele SPORTSMAN 570-Varianten sogar rückwirkend.

Jetzt wird die komplette Polaris-Produktpalette noch günstiger – und damit noch attraktiver: Der Hersteller gibt die von der deutschen Bundesregierung beschlossene Mehrwertsteuer-Senkung von 19 auf 16 Prozent vollständig an seine Kunden weiter. Das heißt: Käufer eines neuen Fahrzeugs von Polaris sparen bares Geld. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz, den die Große Koalition am vergangenen Freitag verabschiedet hat, gilt ab dem 1. Juli bis 31. Dezember 2020.

Polaris gewährt reduzierte Mehrwertsteuer rückwirkend auf ausgewählte Modelle

Zusätzlich hat Polaris für seine Kunden eine attraktive Sonderaktion geschnürt, mit der Käufer bereits jetzt von besonders günstigen Angeboten profitieren: Polaris bietet alle sofort verfügbaren SPORTSMAN 570-Modelle mit kurzem Radstand in Deutschland zum ermäßigten Mehrwertsteuer-Satz in Höhe von 16 Prozent an – und zwar rückwirkend zum 1. Juni 2020 und bei Auslieferung des Fahrzeugs im Juni 2020. Bei Fragen hilft der Händler gerne weiter.

Wer sich also zum Beispiel für einen sofort verfügbaren SPORTSMAN 570 EPS SP Öhlins Special Edition entscheidet, erhält das umfangreich ausgestattete Sondermodell schon ab 11.103 € – das entspricht einer Ersparnis in Höhe von 287 €. Die Öhlins Special Edition überzeugt mit ihrer umfangreichen Serienausstattung. Hierzu zählen neben gelben Federn an Vorder- und Hinterachse auch schwarze Aluminiumfelgen und schwarze Handprotektoren sowie die spezielle Premium-Lackierung in Turbo Silver.Ein besonderes Highlight sind die speziellen Einrohr-Stoßdämpfer von Öhlins: Die an der Vorderachse um 20 und an der Hinterachse um 35 Prozent höhere Federrate reduziert die Wank- und Rollneigung und verbessert die Stabilität in Kurven sowie bei hohen Geschwindigkeiten. Der Fahrer kann die Federvorspannung in neun unterschiedlichen Stufen schnell und bequem an die jeweiligen Bedingungen anpassen.

Für kühle Rechner lohnt sich auch der SPORTSMAN 570 EPS Agri PRO Special Edition. Im Rahmen der Sonderaktion startet das vielseitige Sondermodell der ATV Bestseller-Baureihe schon ab 9.348 € statt wie bisher ab 9.590 €. Die Special Edition ist das perfekte Arbeitstier und eignet sich auch für den Transport von Werkzeugen an schwer zugängliche Einsatzorte. Sie basiert auf der beliebten Agri Edition und kombiniert die Performance des SPORTSMAN 570 mit zahlreichen praktischen Ausstattungsmerkmalen für die unterschiedlichsten Outdoor-Arbeiten

Auch der SPORTSMAN Hunter Special Edition ist dank der Sonderaktion ab sofort zu äußerst attraktiven Konditionen erhältlich. In Zahlen ausgedrückt: Polaris bietet ihn in Verbindung mit dem Aktionspreis ab 10.226 € an – Kunden sparen somit 264 €. Er brilliert ab Werk ebenfalls mit zahlreichen nützlichen Ausstattungsdetails wie etwa robusten Front- und Heckbügeln, die beim Einsatz auf taffem Terrain vor Beschädigungen schützen. Dank der ebenfalls serienmäßigen vorderen und hinteren Trägergestelle aus Metall ermöglicht der SPORTSMAN 570 EPS Hunter Special Edition eine noch größere Transportkapazität.

Weitere Aktionsmodelle

Auf der Webseite von Polaris Germany findet Ihr mehr Modelle und Infos:

https://www.polarisgermany.de/atv-ranger/sportsman/sportsman-570/ und

https://www.polarisgermany.de/atv-ranger/sportsman/sportsman-570-eps/

Text & Fotos: Polaris