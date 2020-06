Streng limitiert

Mit dem neuen CT5 TIME TO GO Gulf Edition bietet CTEK in enger Kooperation mit der Traditionsmarke eine streng limitierte Sonderserie an.

Das in den klassischen Farben hellblau und orange gehaltene Ladegerät basiert auf dem vielfach ausgezeichneten und prämierten CT5 TIME TO GO, welches sich für alle Arten von 12V-Bleibatterien eignet und über ein spezielles AGM-Programm verfügt. Es analysiert den Zustand der Batterie und wählt vollautomatisch das optimale Programm zur Wiederaufladung aus. Selbst tiefentladene Batterien kann das Ladegerät wieder zum Leben erwecken. Mit bis zu maximal fünf Ampere verfügbarem Ladestrom lädt das Hochfrequenzladegerät Batterien von 20 Ah bis 160 Ah. Die Ladespannung bewegt sich je nach Anforderung zwischen 14,4 V und 14,8 V.

Das CT5 TIME TO GO Gulf Edition ist auch in der Langzeitanwendung absolut sicher und hält Batterien von Fahrzeugen einsatzbereit, die über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden. Zudem ist es mit einer exklusiven Restladedaueranzeige ausgestattet, die die verbleibende Ladedauer und damit die Einsatzbereitschaft der Batterie anzeigt. Schließlich überzeugt das mit einer fünfjährigen Garantie ausgestattete Gerät durch seine kompakten Ausmaße, sein geringes Gewicht und ist elektroniksicher, Spritzwasser- und staubdicht.

Das Batterieladegerät CT5 TIME TO GO Gulf Edition ist inklusive einer praktischen Aufbewahrungstasche und zwei Anschlusskabeln ab sofort im gut sortierten Teile- und Zubehörhandel für attraktive 98,90 Euro (UVP) erhältlich.

Weiterführende Informationen unter www.ctek.com