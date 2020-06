Die 4te Auflage!

Das hat sich bewährt: Vier Händler – BigAirMax, Moto Car Wiesmoor, Moto Point und Motorrad Hofmann – hatten 2017 die Idee zu einem markenoffenen Treffen für die ganze Szene. Und ganz heißt Fans, Händler, Hersteller, Importeure und Freunde.

Im Fursten Forest finden all diese Menschen nicht nur eine geeignete Location zum Ausstellen und Präsentieren, sondern vor allem auch zum Benzin reden, campen, stöbern und fahren, fahren, fahren nach Herzenslust. Auch abseits eigener Fahraktivitäten – mit oder ohne Guide – gibt es noch viele andere Angebote, die Spaß machen. So sind auch diesmal wieder die wichtigsten Hersteller vor Ort und präsentieren ihre Fahrzeuge, Zubehör und alles andere, was das Quad-, ATV- und UTV-Fahren spaßig und interessant macht. Probe- und Mitfahrgelegenheiten inbegriffen.

Die Zutaten für den Erfolg. Und so findet die inzwischen als „Quadtreffen Fursten Forest“ etablierte Veranstaltung zum vierten Mal statt. Auch für 2020 haben die Organisatoren sich zum Ziel gesetzt, ein kameradschaftliches, attraktives Event für die ganze Familie zu veranstalten. Das Treffen wird am ersten Septemberwochenende (04. – 06.09.2020) stattfinden. Mit dabei sind auch wieder wir von Eurer Quadwelt. Termin unbedingt vormerken.

Die Ticketkombinationen werden nach derzeitigem Stand vom letzten Mal übernommen. Wie die Vorbereitungen voran schreiten steht auf:

https://quadtreffen-fursten-forest.de