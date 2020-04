Lass uns spielen!

Viele von uns verwenden den Begriff „spielen“ doch sehr gern im Zusammenhang mit einer ausgiebigen Offroad-Tour. Die Spielerei wurde uns in den letzten Wochen allerdings gründlich verhagelt (#stayhome, #corona). Doch immer wieder gibt es Lichtblicke auch in der dunkelsten Zeit.

So ein Lichtblick ist das neueste Game „OVERPASS“, entwickelt von der Firma Zordix Racing. Um was geht´s? Overpass ist ein absolut geniales Offroadgame, in dem man mit den aktuellen Modellen der großen renommierten Hersteller durch toll animierte Landschaften ballern kann. Wie heute üblich, ist das Game erhältlich für die verschiedensten Plattformen, wie X-Box One, PS4, Nintendo Switch, aber auch für den normalen PC. Man kann dabei aus drei verschiedenen Varianten wählen, wobei sich die dann im Leistungsumfang unterscheiden. Eine physikalische Version (CD) ist zum Beispiel auch in den Elektronikmärkten erhältlich, die beiden anderen Versionen sind lediglich Online zum Download zu bekommen. Die Deluxe-Version enthält neben dem normalen Spiel, in den man bereits auf 40 unterschiedlichen Strecken fahren kann, auch viele weitere Features.

Das sind vor allem weitere Fahrzeuge, spezielle Optionen für Fahrzeugausstattung, Fahrerausstattung, Reparaturkits usw. Derzeit sind die aktuellen Fahrzeugmodelle von Arctic Cat, Polaris, Yamaha und Suzuki schon dabei. Das Schöne an diesen Online-Spielen, die Entwicklung bleibt nie stehen und so kommen immer weitere Fahrzeugmodelle hinzu. OK, natürlich gibt’s das alles nicht kostenlos, aber der Anreiz, seine Fahrzeugflotte und somit auch seinen Fahrerlevel zu verbessern ist groß. Dabei sind die rund 20 verschiedenen Modelle schon eine ausreichende Herausforderung.

Von allen genannten Herstellern sind jeweils Side-by-Side und ATV Modelle vertreten. Eine realistische Fahrzeugphysik macht jede Strecke zu einer echten Herausforderung, wobei die Wahl des richtigen Fahrzeugs schon mal über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Neben dem freien Befahren der Strecken gibt es natürlich auch diverse Möglichkeiten des Wettbewerbs. Im Karriere-Modus managest Du Deine Fahrzeuge, organisierst Deinen Rennkalender, kümmerst Dich um Sponsoren und letztlich fährst Du Rennen und gewinnst hoffentlich.

Wie es sich für ein ordentliches Online-Game gehört, Overpass ist natürlich auch Multi-Player optimiert. Es lässt sich also gegen Spieler in der ganzen Welt antreten. Die Day-One-Edition ist derzeit bei Media-Markt für 35,99 € erhältlich. Die Standard-Edition kostet Online 39,99 €, für die Deluxe-Version werden 49,99 € fällig – jeweils für die PC-Variante. Die Preise für weitere Plattformen sowie mehr Information zum Spiel findet Ihr im Netz unter www.play-overpass.com.