Drei Buchstaben – vier Zylinder!

Rudi hat es wieder getan – gleichzeitig aber zum ersten Mal. Aus einer SMC Canyon 500 wurde ein 4-Zylinder-Monster. Das erste seiner Art.

Tausend Kubik in einer SMC? Geht – wenn man das eigene Quad zu Rudi bringt. Denn Rudi ist der Meister der 4-Zylinder-Welt und in der Szene wohlbekannt. Eugen weiß das und vertraute Rudi seine SMC Canyon an. Warum macht man sowas? „Der Hauptgrund für mich persönlich war, dass ich die allererste SMC mit einem Vierzylinder fahre. Man hört und sieht ja viele 4-Zylinder-Umbauten wie z.B. Yamaha, Suzuki, aber ich selber und viele weitere Quad-Kollegen haben noch keinen SMC gesehen,“ sagt Eugen der Anlagenführer bei VW ist und noch gar nicht so lange in der Quad-Szene unterwegs ist. „Des Weiteren gaben die Laufruhe und die Leistung den Ausschlag, weshalb ich einen 4-Zylinder-Umbau wollte. Ist schon geil, jetzt mit der 4-Zylinder-Crew eine schöne Tour zu machen und ganz entspannt fahren zu können. Ohne, wie es damals war, den Einzylinder ständig im oberen Drittel drehen zu müssen.“

Technik

Eugen kaufte die SMC nach dem Totalschaden seines ersten Quads direkt bei Rudi. „Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich nicht im Entferntesten geahnt und daran gedacht, dass der 4-Zylinder-Umbau bei mir so schnell kommen würde,“ staunt er heute selbst. Die Wahl des Motors erfolgte zusammen mit Rudi. „Mit dem Motor ging eigentlich auch recht fix. Rudi empfahl mir den 1000 FZS von Yamaha.“ Irres Geschoss. In Bayern wurde Eugen auf der Suche nach dem passenden und bezahlbaren Motor fündig. „Der Kollege, der das Motorrad verkaufte, hat nicht schlecht gestaunt, als ich sagte, dass ich den Motor in ein Quad einbauen lasse.“ Rudi pflanzte den Motor in den Rahmen der SMC ein. Alle Motorhalterungen sind dabei geschraubt, die Auspuffanlage extra angefertigt, wobei die Endpötte von Cobra stammen. Rudi produzierte die Krümmer aus Edelstahl selbst. Problematisch war, dass es sich bei dem Umbau um die erste SMC dieser Art handelte. Deswegen mussten viele Details extra neu entwickelt werden, was durchaus viel Zeit in Anspruch nahm. Eugen machte wenige Vorgaben und so hatte Rudi freie Hand. Mehr als drei Monate war der mit dem Umbau beschäftigt und musste viele Detaillösungen schaffen. Dabei blieb die Bremse im Original erhalten.

Details

Rudi änderte so ziemlich alles an der SMC. Natürlich wurde auch die Optik ordentlich angepasst. Demnach erhielt das Fahrzeug eine neue Lackierung und die Sitzbank ist neu bespannt. Die Beleuchtung wurde verändert und ist natürlich vom TÜV abgenommen. Neben dem Krümmer fertigte Rudi viele weitere Teile an. Beispielsweise stammen der Luftfilter, die Elektrik-Box unter der Sitzbank, die Motorhalterungen und der Unterfahrschutz aus seinen Händen. Dazu gehört eine Menge Erfahrung. Durch befreundete Firmen wurden einige Teile in Einzelanfertigung hergestellt. So musste zum Beispiel das Kettenrad eigens entwickelt werden. Um den TÜV von dem Umbau zu überzeugen, musste der Motor gedrosselt werden. Ansonsten gab es aufgrund von Rudis langjähriger Erfahrung wenig Probleme bei der Abnahme durch die Prüforganisation.

Eindrücke

Wer die umgebaute SMC das erste Mal sieht, erkennt nicht sofort, dass es sich um eine SMC handelt. Breit und tief kauert das Teil über dem Asphalt. Irgendwann erkennt man das Ursprungsfahrzeug und bemerkt auch den riesig wirkenden Motor, der sich in das Chassis wie aus einem Guss einfügt. Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und beispielsweise die Auspuffanlage wirkt extrem gut. Sie ist sehr individuell und sieht entsprechend gut aus. Gerade wenn der Motor gestartet wird und der 4-Zylinder vor sich hin brabbelt, merkt man, dass hier Leistung ohne Ende vorhanden ist. Schon vom Zuschauen und Zuhören ist man dann beeindruckt.

Rudi hat es wieder getan: ein Fahrzeug auf vier Räder gestellt das seines Gleichen sucht. Die vermutlich erste SMC mit 4-Zylinder-Motor ist nicht nur neu, sondern auch ein absolutes Highlight. Technisch erstklassig, kann Eugen stolz auf seine Entscheidung sein, die SMC als Basisfahrzeug gewählt zu haben.

Text und Fotos: Martin Zink

Magazinbeitrag aus 05/2016