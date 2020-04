ABENTEUER & ALLRAD 2020 wird aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt – Gesundheit von Ausstellern und Besuchern steht im Vordergrund.

Die ABENTEUER & ALLRAD 2020 findet in diesem Jahr nicht statt. Die Off-Road-Messe, die ursprünglich vom 11. bis 14. Juni in Bad Kissingen stattfinden sollte, wird aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr kommt nicht mehr in Betracht. Zum ersten Mal in ihrer über 20-jährigen Geschichte wird die ABENTEUER & ALLRAD nicht stattfinden. Die Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monate rund um die weltweite Corona-Pandemie haben nun zu der Entscheidung geführt, die Off-Road-Messe in diesem Jahr abzusagen.

Maßgeblich für die Entscheidung ist die Gesundheit von Besuchern und Ausstellern, die in der aktuellen Situation vom Veranstalter nicht zu 100 Prozent gewährleistet werden kann.

„Der gesundheitliche Aspekt steht bei unseren Überlegungen stets vor wirtschaftlichen Interessen. Und das Risiko, eine Veranstaltung dieser Größenordnung mit Gästen aus aller Welt in Corona-Zeiten durchzuführen, ist einfach zu groß“, so Geschäftsführerin Marion Ripberger von der veranstaltenden pro-log GmbH.

Eine nach dem bundesweiten Veranstaltungsverbot bis 31. August zwischenzeitlich in Erwägung gezogene Verschiebung in den Herbst wurde aufgrund der jüngsten Entwicklungen wieder verworfen.

Mit mehr als 350 internationalen Ausstellern ist die ABENTEUER & ALLRAD der wichtigste Off-Road-Event des Jahres. Eine Allrad-Fernreise-Messe, die das gesamte Spektrum der Off-Road- und Caravaning-Szene abbildet. Von den wichtigsten 4×4-Serienfahrzeugen über Quads, ATVs und Pick Ups bis hin zu Expeditions- und Wüstenfahrzeugen, Wohnmobilen und Trucks. Hinzu kommen Ersatzteile und Zubehör, Zelte und Zeltaufbauten aller Art sowie Caravaning- und Reise-Equipment in umfangreichem Maße.

Des Weiteren Entwicklungen und Innovationen, die bis in den Bereich der Elektromobilität reichen und natürlich die CAMP AREA, eines der größten und spektakulärsten Fernreisetreffen der Welt.

„Wir wissen um die große Enttäuschung von Ausstellern und Besuchern, versprechen aber, dass wir in 2021 mit einem großen „Jetzt erst recht!“ zurückkehren werden“, so Marion Ripberger.

Und pro-log-Sprecher Thomas Schmitt fügt hinzu: „Es tut uns so leid. Es ist unglaublich schade“.

