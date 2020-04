NEU: Linhai Diesel UTV

Zur Erweiterung der Produktpalette übernimmt die Michael Leeb Trading GmbH ab sofort den Import und Vertrieb der Linhai Diesel UTV Palette. Das Modell LM 1100 EPS Diesel wird von einem Kubota Aggregat angetrieben.

Der Bereich der UTVs erfreut sich immer größerer Beliebtheit, da diese Fahrzeuge vor Allem sehr vielseitig einsetzbar sind. Die in Österreich ansässige Michael Leeb Trading GmbH erweitert mit dem Modell LM 1100 ihr Produktangebot und will damit vor allem Endkunden ansprechen, die UTV Fahrzeuge im Arbeitseinsatz verwenden. Das massiv gebaute Vierrad überzeugt durch eine Vielzahl an Highlights. Mit einer Länge von 270 cm und einer Breite von 142 cm gehört das LM 1100 zu den „Großen Jungs“ seiner Klasse.

Ein 3-Zylinder, wassergekühlter Dieselmotor aus dem Hause Kubota sorgt für den notwendigen Antrieb und verspricht zudem höchste Qualität. Eine Servolenkung wie auch eine Differentialsperre vorne und hinten, Seilwinde und eine elektrisch kippbare Ladefläche sind nur einige Punkte, die für das Arbeitstier aus dem Hause Linhai sprechen. Es sind vor allem die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten, kombiniert mit einem attraktiven Verkaufspreis, was vielen zukünftigen Endkunden Freude bereiten wird. Das LM 1100 Diesel UTV ist ab Juni 2020 im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 15.999€ zzgl. Liefernebenkosten.

Nähere Informationen unter: https://linhai-motor.com

Text & Foto/Video: MLT