Neues ATV für den Offroad-Nachwuchs

Der Polaris OUTLAW 70 EFI kommt mit umfangreicher Sicherheitsausstattung und cleveren Details zu uns. Das ATV-Modell für Kinder ab sechs Jahren ist das jüngste Mitglied der beliebten YOUTH-Baureihe.

Polaris ergänzt sein Angebot für ambitionierte Nachwuchsfahrer zum Modelljahr 2020 um die neue OUTLAW 70 mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI). Sie ersetzt den bisherigen Bestseller OUTLAW 50.

Die neue OUTLAW 70 EFI setzt Maßstäbe in diesem Segment – unter anderem überzeugt sie mit der besten Sicherheitsausstattung auf dem Markt. Sie ist die ideale Wahl für Heranwachsende, denn dank ihres durchdachten Designs wächst sie ganz einfach mit.

„Wir bei Polaris wollen möglichst viele Menschen für die Faszination Offroad begeistern. Dabei steht der Kunde stets im Mittelpunkt. Unser neuestes Modell, die OUTLAW 70 EFI, ist hierfür das perfekte Beispiel“, betont Steven Menneto, Präsident der Offroad-Sparte bei Polaris. „Dieses speziell für Kinder und Jugendliche konzipierte ATV brilliert mit innovativen Sicherheits-Features und hervorragendem Werterhalt – Vorteile, die auch die Eltern der kleinen Offroader zu schätzen wissen.“

Mit Sicherheit

Die Sicherheit steht im Offroad-Bereich stets an erster Stelle. Das gilt ganz besonders, wenn Kinder ihre ersten Geländeabenteuer genießen wollen. Die OUTLAW 70 EFI verfügt serienmäßig über eine zuverlässige Scheibenbremsanlage, die bequem per Handhebel betätigt wird. Weitere Ausstattungs-Highlights sind der gekapselte Motor sowie das einzigartige Sicherheits-Kit. Letzteres beinhaltet einen unter anderem einen Sicherheitsgurt sowie einen weithin sichtbaren Sicherheitswimpel. Darüber hinaus können Eltern mithilfe des integrierten Geschwindigkeitsbegrenzers die Höchstgeschwindigkeit an das jeweilige Können der jungen Fahrerin oder des jungen Fahrers anpassen.

Moderner 70 ccm-Motor mit gleichmäßiger Kraftentfaltung

Eine gute Wahl für Heranwachsende. Ein richtiges ATV. Der OUTLAW 70 EFI ist ab Ende Mai für 2.990 € beim Polaris Händler Ausgewogenes, mitwachsendes Design. Viel Sicherheits-Features. Zu den optischen Erkennungsmerkmalen zählt z.B. das LED-Tagfahrlicht.

Der moderne Motor mit 70 Kubikzentimeter Hubraum liefert genau die Kraft, die Kinder für den ersten Spaß am Geländefahren benötigen. Dank ihrer gleichmäßigen Leistungsentfaltung und der ausgeklügelten Ergonomie begleitet die OUTLAW 70 EFI Offroad-Fans vom jüngsten Einstiegsalter bis zum ambitionierten Jugendlichen. Dank der elektronischen Kraftstoffeinspritzung (EFI) glänzt das Triebwerk mit sehr guten Kaltstarteigenschaften.

Zu den optischen Erkennungsmerkmalen der neuen Polaris OUTLAW 70 EFI zählt z.B. das LED-Tagfahrlicht. Optional können die Kids ihrer Outlaw mit Stoßfängern vorne und hinten, einer Transporttasche, einer Windschutzscheibe sowie einem speziellen Sticker-Set eine persönliche Note verleihen.

Der OUTLAW 70 EFI ist ab Ende Mai für 2.990 € beim Polaris Händler in Deutschland in der Farbkombi weiß/rot verfügbar. In Österreich bietet Polaris das Modell für 3.016 € an. Bestellungen können bereits aufgegeben werden.

Text & Fotos: Polaris