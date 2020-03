Marken-Treffen 2020

Das schon traditionelle Treffen der VForce 700 Owner findet dieses Jahr in Dettingen/Teck statt.

Das Treffen ist vom Freitag 10. Juli bis Sonntag 12. Juli 2020, Freitag ist nur Anreisetag und Sonntag nur Abreisetag.

Am Samstag (Tagesgäste sind herzlichst willkommen) machen wir eine ca. 140 km lange Tour durch die schwäbische Alb mit Zwischenstopp für einen kleinen Snack. Treffen ist um 10:00 Uhr, Abfahrt um 10:30 Uhr.

Den Tag lassen wir dann gemütlich mit einem Grillabend und Fachgesprächen ausklingen. Wer von den Tagesgästen am Grillen teilhaben möchte, sollte sich auf unserer Homepage anmelden und in dem entsprechendem Thread bis zum 9.Juli Bescheid geben.

Anreiseadresse: Hotel Teckblick,

Teckstrasse 44,

73265 Dettingen/Teck

Beginn der Veranstaltung: 10.07.2020

Ende der Veranstaltung: 12.07.2020

http://vforce700.com/