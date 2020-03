An neuem Standort

Der Umzug war nötig. Die Firma Motorgeräte Riesen platzte am alten Geschäftssitz aus allen Nähten. Jetzt verfügt man über ein Lager mit 400 m² und einem tollen Verkaufsraum mit 200 m².

Den neuen Standort besuchten bei einem Tag der offenen Tür viele Gäste, darunter treue Kunden aber auch etliche neue Gesichter. Sie nahmen viele Eindrücke der neuen Räumlichkeiten mit: Werkstatt und Ladenlokal versprühen einen modernen, hellen Charme. Platz hat Riesen nun auch für seinen Reifendienst mit Einlagerungsservice. Unter den neuen Räumen ist auch eine Umkleide für die Teilnehmer an den beliebten Quad- und ATV-Touren. Folgerichtig wurde auch eine Waschhalle eingerichtet. Das Riesen-Team freut sich jetzt auf regen Zuspruch in der Düderoder Straße 3 im niedersächsischen Ort gleichen Namens.

Das Motto: Mehr Kapazität & Qualität, mit jedem Handgriff.

