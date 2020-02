Modernes Konzept setzt neue Maßstäbe im internationalen Motorrad-Messe-Markt

Mehr Reichweite, mehr Zielgruppen, mehr Networking

Die INTERMOT setzt neue Maßstäbe im internationalen Motorrad-Messe-Markt: mit einem frischen und ganz auf die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen ausgerichteten Konzept vollzieht die kommende Veranstaltung vom 06. bis 11. Oktober 2020 den notwendigen Wandel von einer reinen Leistungsschau hin zu einer Themen- und Trend orientierten Eventmesse. „Messen wie die INTERMOT müssen heute deutlich mehr leisten als die klassische Abbildung von Angebot und Nachfrage angereichert mit einem Rahmenprogramm. Gerade Publikumsmessen müssen heute mit einem hohen Maß an Showcharakter begeistern, Trends wie die Digitalisierung auf allen Kanälen abbilden und so die Zielgruppen Aussteller, Besucher und nicht zuletzt die Medien überzeugen“, erklärt Christoph Werner, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement und Mitglied der Geschäftsleitung der Koelnmesse. „Die zentralen Konzeptpfeiler lauten: Mehr Reichweite, mehr Zielgruppen, mehr Networking. Gemeinsam mit dem ideellen Träger der INTERMOT, dem Industrie-Verband Motorrad-Deutschland e.V. (IVM), und den hier vertretenen Marktführern haben wir ein starkes Konzept für eine notwendige Neugestaltung der INTERMOT entwickelt, das zugleich auch neue Standards im internationalen Motorrad-Messe-Markt setzen wird.“

Mehr Reichweite: Stage X – die Eventbühne für den großen Auftritt

Die zentrale Show-Plattform der INTERMOT 2020 ist die Eventbühne „Stage X“. Konzipiert als große Arena erfüllt sie alle technischen Anforderungen, die heute State of the Art sind und eine mediale Live-Verbreitung gewährleisten. Dominiert von einer überdimensionalen LED-Wand zur Einspielung von Live-Bildern oder zusätzlichen Trailern am Kopfende der Arena, eröffnen die befahrbare Bühne und der anschließende Laufsteg mit integriertem Turntable perfekte Voraussetzungen zur Präsentation von Motorrädern. Die Zuschauer können das Geschehen – Maschinen und Menschen – aus nächster Nähe und auf dem zentralen LED-Bildschirm intensiv verfolgen. Ein Highlight der INTERMOT 2020 wird sicherlich die markenübergreifende „Pressekonferenz-Show“, die die wichtigsten Welt-Neuheiten, technischen Innovationen sowie neue Mobilitätskonzepten und Zubehör präsentiert. Von den führenden Hersteller haben bereits BMW, Triumph und Honda ihre Teilnahme an der „PK-Show“ bestätigt. Moderiert von einem medien-relevanten Celebrity kommen hier natürlich auch die Markenverantwortlichen der Unternehmen zu Wort, um die spezifischen Mermale der Produkte in Interviews vorzustellen. Die gesamte „PK-Show“ wird weltweit via Live-Stream ausgesendet, so dass Branchenteilnehmer und Motorradfans auf der ganzen Welt die Neuheiten in Echtzeit miterleben können.

Die auf einen Termin an einem Ort ausgerichtete „PK-Show“ ist innovativ und zudem ein hoher Differenzierungsfaktor im unmittelbaren Vergleich zu anderen Messen. Die spannende Inszenierung erspart den partizipierenden Unternehmen außerdem aufwendige Umbauten und Technik am eigenen Messestand, garantiert eine deutlich höhere Reichweite und die Ansprache neuer Zielgruppen durch das Live-Streaming. Sie bietet den teilnehmenden Medien zudem den Komfort, ohne Terminstreß in einem Event die wichtigsten News für die Berichterstattung erhalten zu können. Selbstverständlich wird die Präsentation für die anwesenden Zuschauer auch im Live-Stream simultan übersetzt.

Zusätzlich werden auf der Stage X täglich eine Vielzahl von Show-Acts zu sehen sein – von Einzelpräsentationen der Unternehmen beispielsweise zu neuen Mobilitätskonzepten bis hin zu Influencer-Shows, Modeschauen oder Business-Talks. Bilder zum Pressegespräch und einen ersten visuellen Eindruck der Stage X finden Sie unter: https://bit.ly/2SpmRGD. Die Präsentation zur „neuen INTERMOT“ finden Sie auf der Website der INTERMOT im Bereich Pressemitteilungen.

Mehr Zielgruppen: INTERMOT meets gamescom

INTERMOT meets gamescom – die Kooperation mit der weltgrößten Gamingmesse gamescom ermöglicht die fokussierte Ansprache neuer Zielgruppen über die in dieser Szene vornehmlich genutzten Kommunikationswege. Mit dem INTERMOT Cup entwickelt die INTERMOT eine übergreifende Story, die eine direkte Verknüpfung mit der gamescom sicherstellt. Der Cup verbindet die Gaming- und Motorradbranche und sorgt zugleich für eine hohe Awareness in den starken sozialen Medien vor und während der INTERMOT 2020. Über diesen Weg sollen noch mehr jugendliche Interessenten für die Themenwelt Lifestyle/Motorrad/Roller begeistert werden, zumal die individuelle Mobilität bei allen aktuell diskutierten Veränderungen auch in Zukunft gerade für jungen Menschen eine wichtige Rolle spielen wird. Neben dem Aspekt des Lebensgefühls auf motorisierten Zweirädern werden hier sicherlich elektroangetriebene Motorräder und Roller gerade im urbanen Raum ein wesentlicher Mobilitätsfaktor sein.

Der INTERMOT Cup ist ein eigener, von der INTERMOT und den teilnehmenden Partnern BMW, Honda, Kawasaki, KTM und Triumph veranstalteter Wettbewerb, bei dem Besucher auf gebrandeten Motorrad-Simulatoren gegeneinander antreten. Der INTERMOT Cup wird durch zwei Influencer supportet, die als Team Captains des Cups auftreten und in die komplette Kommunikation eingebunden sind. Die Team Captains stehen für ein Team (Team Gaming oder Team Biking) und nutzen ihre Reichweite in den sozialen Medien, um Teilnehmer für den Cup und interessierte Besucher für die Messe zu generieren. Die ersten Ausscheidungswettbewerbe des INTERMOT Cups starten Mitte Mai. Im Rahmen von Motorradevents und auf dem INTERMOT-Stand zur gamescom werden „Qualifyings“ durchgeführt, um die Mitglieder der Teams „Gaming“ und „Biking“ zu ermitteln. Am Freitag und Samstag der INTERMOT 2020 werden dann auf der Bühne Stage X die finalen „Battles“ auf acht Simulatoren ausgefahren – moderiert von Szene affinen Moderatoren.

Nach dem INTERMOT Cup ist die Show aber noch nicht vorbei: Neben interessanten Talks mit den Influencern und den Teams stehen auf der Bühne Stage X weitere Gaming-Acts auf dem Programm. So werden bespielsweise Let´s Player eingeladen, die live auf der Bühne Moto GP, Trials oder andere Motorrad affine Games spielen und kommentieren.

Mehr Networking: Multi-Brand-Networking-Event

Neben den neu inszenierten Show-Elementen bleibt die INTERMOT 2020 eine wichtige Business-Messe für die Motorrad-Branche. Networking, also die Pflege bestehender Kontakte aber auch der Aufbau neuer, vielversprechender Verbindungen sind ein „Must“ für Industrie und Handel. Das Multi-Brand-Networking-Event verbindet diese Merkmale ideal. In einem gemeinsamen Event laden hier Fahrzeughersteller, aber auch Zulieferer, Hersteller von Ausrüstungsprodukten und Großhändler, gemeinsam ihre wichtigsten Handelspartner in die Arena Stage X ein und verbringen einen unterhaltsamen Abend in einer besonderen Atmosphäre. Für entspannte Gespräche sorgen eine Live-Band und natürlich Getränke und Essen. Initiiert wird das erste Multi-Brand-Networking-Event von BMW, Matthies und Nolan.

