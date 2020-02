Hausmesse bei Kehrt

Der Kfz-Meisterbetrieb Kehrt GmbH feiert am 04. und 05. April 2020 eine Hausmesse und lädt die Besucher zu einem umfangreichen Rahmenprogramm.

Die Firma Kehrt GmbH informiert nachfolgend zum anstehenden Event „Hausmesse“ am 04. und 05. April 2020:

„Der Name Kehrt wird in der Quadszene immer bekannter. Wir verkaufen die Fahrzeugmarken ACCESS, AEON, ADLY, GOES, HERKULES, STELS, Quadix und TROXUS. Außerdem führen wir Reparaturen an Fahrzeugen aller namhaften Hersteller durch.

Dieses Jahr sind geführte Tagesausflüge geplant und selbstverständlich auch wieder die Quadvermietung.



Viele Kunden fahren auch schon mal über 100 km um zu uns zu kommen. Niedrige Preise kann jeder, aber wir beraten und bieten einfach einen top Service mit dem alle unsere Kunden sehr zufrieden sind. Vor allem durch unsere Flexibilität und den schnellen Service. Unser Produktportfolio wächst ständig.



Am 4. und 5. April gibt es wieder eine große Quadausstellung bei unserer Hausmesse, also kommt vorbei!!

Es erwarten euch tolle Messeangebote und für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.

Auch eine Tombolaverlosung mit tollen Preisen ist am Start.

Wir freuen uns auf Euch!“

Kfz-Meisterbetrieb Kehrt GmbH

Kuseler Straße 16 Tel.: 06381-9205500

66885 Altenglan Fax.: 06381-4280135

www.kfz-kehrt.de info@kfz-kehrt.de