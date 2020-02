Die Baja Europe 2020 startet in die 2. Ausgabe : Rund um das polnische Städtchen Zagan wird die spektakulären Rallye am Wochende 1. bis 3. Mai 2020 im Stil der einstigen Baja Deutschland abgehalten.

Die Veranstaltung wird kennzeichnet sein durch tiefe Wälder, sandigen Boden, High-Speed Etappen und zusätzlicher Rallye Action auf abgesperrtem Militärgebiet. Zwei tolle Rallye-Tage für Motorrad-, 4×4-, ATV-, SSV- und LKW-Klassen. Durch die Nähe zur deutschen Grenze müsste man sich theoretisch zwecks Teilnahme nicht einmal extra Urlaub nehmen. Die Premiere der ersten Baja Europe fand bereits im Oktober 2019 statt und war trotz der kurzen Vorbereitungszeit ein voller Erfolg, so die Organisatoren. Mehr als 60 Teilnehmer aus Polen und dem benachbarten Ländern kämpften um wertvolle Punkte bei den polnischen Meisterschaften. Die zweite Ausgabe wird größer sein, vom Umfang und Organisation her. Darüber hinaus sind die tschechischen, ungarischen und niederländischen Organisatoren der Meisterschaften bereits an einer Integration in ihren Rennkalender interessiert. Weitere Infos folgen , sowie auch das Regelwerk, dass sich zu 99 Prozent an dem der Rallye-Breslau orientiert. Nennungstart: Anfang Februar 2020 auf https://www.baja-europe.com wo es auch weitere Infos gibt. Erfahrungsaustausch findet auf www.facebook.com/BajaEurope satt.