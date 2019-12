Das größte Event des Jahres für die Marken ACCESS MOTOR und AEON MOTOR ist vergangene Woche für alle Händler zu einem Augenschmaus geworden. Neue Modelle wie auch das gesamte Marketingkonzept und die Entwicklung der Marke ACCESS MOTOR wurden zukunftsweisend präsentiert.

MLT Gala 2019 – Neue Beaster

Das größte Event des Jahres für die Marken ACCESS MOTOR und AEON MOTOR ist vergangene Woche für alle Händler zu einem Augenschmaus geworden. Neue Modelle wie auch das gesamte Marketingkonzept und die Entwicklung der Marke ACCESS MOTOR wurden zukunftsweisend präsentiert. Einheitliche Farben für jede der Modellreihen – Orange für alle SHADE XTREME und XTREME Sportquad Modelle und SHADE Sport verbleibt in Gelb. Frisch dazu kommt das „Lime Green“ für alle Modelle der Side-by-Sides wie zu Beginn des Jahres angekündigt sowie auch durch das neue weiterentwickelte Logo bereits angeteased.

Ab 2020 wird die gesamte SHADE XTREME Modellreihe durch neue Farbenpracht die NEXT Generation Modelle komplettieren. Es wurde kurzerhand entschieden, dass die weiße Farbe einfach ausgedient hat für ATVs. Die Farbpallette wird somit durch Cool Gray und Starlight Silver erweitert. Alle neun Fahrzeuge wurden auf der MLT Gala 2019 vorgestellt, speziell die Modelle SHADE Xtreme 850 DLX EPS (Cool Gray) und der SHADE Xtreme 850 TOURING (Starlight Silver).

Auch die XTREME Sportquad Modelle, die Xtreme Enduro/Supermoto 480 und die Xtreme Supermoto 300 wurden nicht außenvor gelassen. Schwarz, Weiß, Orange waren die neuen Signalfarben der sportlichen Racer seit Anfang des Jahres und nun wurde kräftig im Farbeimer gerührt, damit von nun an als neue Option die Farbe Green Nitro das Sportquadsegment zum Strahlen bringt.

Auch das ikonische Sportquad von Aeon Motor erhält im kommenden Jahr ein visuelles Upgrade und dazu noch ein komplett überarbeitetes Stickerdesign, welches in den kommenden Monaten präsentiert werden wird. Vorab jedoch gibt es nun schon eine Vorschau auf das auffälligste Detail. Die A-Arms der Cobra wurden nun passend zum kommenden Aufkleberdesign 2020 in einem Acid Green eingefärbt und bieten somit einen weiteren Hingucker.

Mit allen neuen Farbnuancen ist es aber bei weitem nicht alles gewesen, was es auf der MTL Gala 2019 an Neuheiten gab. Bereits auf der EICMA dieses Jahr wurden das erste serienreife SSV von Access Motor vorgestellt – die ULTIMATE 850 SUPERCHARGE.

In den vergangenen Jahren wurde das Side-by-Side immer wieder vorgestellt in seinen verschiedenen Entwicklungsstadien und nun ist es so weit. Die Serienproduktion steht in den Startlöchern und das neue SSV wird ab April 2020 in Deutschland erhältlich sein. Die neue (von drei) fertiggestellte Produktionshalle von Access Motor mit einer Produktionsfläche von 2.000 Quadratmetern ist bereits in betrieb. Durch die Steigerung der Produktionsfläche und die deutliche Modernisierung der Produktionslinien verspricht sich der Hersteller das Qualitätsniveau noch weiter zu steigern und die allgemeine Produktivität zu verbessern.

Nachdem bereits mehrere Neuheiten vorgestellt wurden, hat der MLT Chef, Michael Leeb, noch eine letzte Überraschung für alle Anwesenden eines neuen ATVs in der Premiumklasse steht kurz vor der Fertigstellung. Damit setzt der taiwanesische Hersteller einen weiteren Meilenstein in seiner Firmengeschichte und plant in weiterer Folge den Verbau von weiteren Aggregaten mit 2-Zylindern ab 1000 ccm. Das ATV mit dem Namen SHADE SPORT + (Plus) wird ab dem Sommer 2020 in Deutschland und Österreich zur Auslieferung gebracht. Verbaut mit dem neuen 90 PS Kompressormotor wird die SHADE SPORT + ihre Fans haben und Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Neben einer Reihe an ATV, Sportquad und SSV Neuigkeiten stellte Michael Leeb zwei weitere Vertriebszweige vor, welche ab 2020 in die Umsetzung kommen. Der Wiedereinstieg der italienischen Motorrad-Marke MOTOBI in den deutschen Fachhandel ist fix und das erste Modell im Bereich Sportmotorrad wird bereits ab April 2020 lieferbar sein. Im kommenden Jahr werden zwei Modelle im Bereich 125 ccm auf den Markt kommen. Ausgestattet mit einem 10 KW und einem ABS Bremssystem bestechen die neuen MOTOBI mit atemberaubendem Design.

